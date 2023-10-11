Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sultra Jadi Tuan Rumah PRB, Pj Gubernur: Pahami Risiko dan Tingkatkan Budaya Sadar Bencana

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:23 WIB
Sultra Jadi Tuan Rumah PRB, Pj Gubernur: Pahami Risiko dan Tingkatkan Budaya Sadar Bencana
Sultra jadi tuan rumah PRB. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

KENDARI - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditunjuk menjadi tuan rumah peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada 10 – 15 Oktober 2023. Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan peringatan ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya PRB dalam pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia merupakan negara yang termasuk rawan bencana. Karenanya kita semua harus mampu mengenali ancamannya, pahami resiko dan tingkatkan budaya sadar bencana yang bisa terjadi kapan saja, agar dapat meminimalisir dampak sehingga pembangunan terus dapat berlanjut,” ungkap Andap saat memimpin apel siaga kesiapan peringatan bulan PRB, Rabu (11/10/2023).

Andap menjelaskan tujuan peringatan PRB tahun 2023 adalah untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog, mengembangkan jejaring, serta menjadi pembelajaran bersama pelaku PRB di seluruh Indonesia.

Dengan terciptanya kesadaran bersama antarpelaku PRB, Andap ingin mengembangkan kemitraan dan menghimpun masukan-masukan demi pembangunan berkelanjutan yang berbasis PRB.

Andap mengatakan pembangunan berkelanjutan berbasis PRB harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjukkan kondisi riil, potensi, dan kebutuhan akan antisipasi serta rehabilitasi bencana.

“Pembangunan berbasis PRB tidak bisa didasarkan pada asumsi dan opini. Bantuan teknologi digital membantu pemetaan kondisi riil beserta analisanya dengan lebih cepat dan terukur,” kata Andap di lapangan ex-MTQ Kendari.

Tahapan selanjutnya, ucap Andap, adalah menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambil kebijakan anggaran dan legislasi. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Sultra telah memutuskan perubahan APBD dengan menghadirkan sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi pada bulan September lalu.

Selain itu, Provinsi Sultra juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk politik legislasi yang mendukung PRB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178275/bencana-kK8z_large.jpg
Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Wilayah, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178158/banjir-GU80_large.jpg
2.606 Bencana Melanda RI sejak 1 Januari-19 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177671/bencana_hidrometeorologi-M8Pb_large.jpg
Fenomena Hidrometeorologi Dominasi Bencana di Indonesia Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169893/bencana-5qrN_large.jpg
24 Bencana dalam Sepekan, Puluhan Jiwa Melayang dan Ratusan Rumah Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/340/3154967/kekeringan-2VgP_large.jpg
BNPB Mencatat 6 Bencana Dalam 1 Hari Terakhir, Banjir hingga Kekeringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152395/bencana-uXyh_large.jpg
BNPB Ingatkan Masyarakat Siap Siaga Menghadapi Cuaca Ekstrem Sepanjang Juli 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement