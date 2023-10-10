Viral Angin Kencang Terbangkan Pasir di Gunung Bromo, Ini Penjelasan BMKG

MALANG - Fenomena angin kencang di wilayah kawasan Gunung Bromo viral di sosial media. Angin kencang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, ini bahkan sampai mengakibatkan tanah di perkebunan warga beterbangan.

Tiupan kencangnya angin di Desa Ngadas, Poncokusumo, ini terekam oleh kamera ponsel warga setempat dan diunggah di media sosial (medsos) TikTok @firmansyah_7474. Tampak dari video yang diunggah debu dari tanah perkebunan warga beterbangan membuat jarak pandang terbatas.

BACA JUGA:

Debu itu juga membuat semacam efek puting beliung yang melingkar akibat tiupan angin kencang. Pada video berdurasi 39 detik itu suara angin juga bertiup kencang. Berdasarkan penelusuran video itu terjadi pada Minggu (8/10/2023) di kawasan Desa Ngadas, Poncokusumo.

Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Linda Fitrotul Muzayanah mengungkapkan, bila angin kencang menyerupai puting beliung itu disebut dust devil. Namun, bedanya dengan angin puting beliung, yang diakibatkan adanya awan cumulonimbus, angin itu diakibatkan karena partikel udara yang sangat panas di atas tanah.

BACA JUGA:

"Kemarin itu udaranya kering, nggak ada cumulonimbus, jadi kalau menurut ilmiah itu dust devil. Dust devil itu pusaran udara kecil tapi kuat, memang terbentuknya di udara-udara kering yang sangat panas. Jadi udara di permukaan tanah tidak stabil, yang sangat panas kemudian naik dengan cepat," kata Linda Fitrotul Muzayanah, dikonfirmasi pada Selasa (10/10/2023).