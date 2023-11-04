Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jadi Korban Sayatan Teman, Bocah MI di Malang Trauma Berat, Minta Pindah Sekolah

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |03:31 WIB
Jadi Korban Sayatan Teman, Bocah MI di Malang Trauma Berat, Minta Pindah Sekolah
Bocah korban sayatan temannya alami trauma berat/Foto: Avirista
A
A
A

 

MALANG - Bocah korban sayatan teman sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, mengalami trauma berat. Bahkan, bocah berinisial R (10) ini meminta pindah sekolah karena luka yang didapat diduga dari sayatan H, di bagian muka kirinya.

Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang Aiptu Erlehana mengungkapkan, dari keterangan pihak keluarga korban yang mengaku beberapa teman korban mengalami rasa trauma, pasca sayatan di muka bagian kiri R (10) warga Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

"Informasi dari orangtuanya pun banyak siswa yang satu kelas sama korban yang mengetahui kejadian itu banyak yang minta pindah, karena takut dengan pelaku," kata Aiptu Erlehana, dikonfirmasi pada Jumat (3/11/2023).

Leha sapaan akrabnya, menyatakan bila hal ini membuat pemeriksaan ke saksi tambahan, karena beberapa saksi merupakan anak-anak siswa MI berinisial RT di Desa Tegalweru, Dau, Kabupaten Malang masih dalam kondisi trauma. Pihaknya kini masih mencari saksi tambahan dari pihak internal sekolah.

"Kami kirimkan undangan, hari ini kami siapkan undangan itu, kepala sekolah, kemudian dua anak yang diduga melakukan ini. Kemarin dapat informasi ada beberapa yang mengetahui, kami mungkin nggak ke sana dulu, nggak harus cari saksi dulu, karena saksi ini seperti tidak semua siap," jelasnya.

Pihaknya sejauh ini memang belum berani memintai keterangan saksi dari siswa yang melihat kejadian tersebut. Apalagi beberapa dari siswa disebut ada yang tidak masuk sekolah dan meminta untuk pindah, karena kejadian penyayatan ke muka R

"Jangan ke saksi anak, takutnya traumanya semakin mendalam biasanya, kecuali kami ada kendala saksi dari pihak sekolah kami kesulitan mau tidak mau, karena ada informasi ibu dari siswa yang waktu itu menjemput anaknya tahu, bahkan sempat teriak-teriak seorang ibu-ibu, itu kita sudah dapat identitasnya, tapi mungkin kami kedepankan yang dari sekolah," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement