Polisi Amankan Terduga Pelaku Penganiayaan Aksi Tawuran Pelajar di Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG - Satu terduga pelaku yang terlibat aksi tawuran dan penganiayaan hingga menewaskan siswa BLK Bandar Lampung Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) bernama Gilang Ihsan Zikri berhasil diamankan polisi.

Pelaku diketahui berinisial BV warga Jatimulyo yang merupakan pelajar SMK 2 Mei Bandar Lampung.

Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan, pelaku diamankan di kediamannya dan langsung dibawa ke Mapolsek Sukarame.

Hal tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP serta keterangan saksi-saksi.

"Setelah penyelidikan, kami mendapatkan informasi diduga pelaku dan langsung kami jemput malam itu," ujar Warsito saat dikonfirmasi, Selasa (31/10/2023).

Warsito menjelaskan, pelaku merupakan siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung. Namun, kata Kapolsek, pelaku bukan pelaku utama, melainkan ikut terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut.

"Kami masih mengejar pelaku utama yang menyebabkan korban meninggal dunia," kata dia.

Warsito mengungkapkan, pihaknya masih melakukan pengembangan dan mendalami peristiwa tersebut.