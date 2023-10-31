Kecelakaan Maut Truk Vs Motor di Sewon Bantul, 1 Orang Tewas

BANTUL - Tabrakan antara dua sepeda motor dan mobil truk terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Dusun Telajuk, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Bantul, pada Selasa (31/10/2023). Akibatnya, satu orang tewas di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, kecelakaan ini melibatkan truk Hino Nopol AB 8252 BK yang dikemudikan Widiyarto (59) warga Srimartani, Kapanewon Piyungan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3020 NZ yang dikendarai Mujiono Sumardi (50) warga Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, serta sepeda motor Yamaha X Ride Nopol Z 4173 YL yang dikendarai oleh Hilman Fitry (31) warga Sumberagung, Jetis, Bantul.

Lebih lanjut, Jeffry menerangkan, peristiwa ini terjadi sekira pukul 05.45 WIB. Awalnya, pengendara sepeda motor Y amaha X Ride melaju dari arah selatan berbelok ke kanan di perempatan Wojo.

Namun, disaat bersamaan, melaju sepeda motor Honda Vario disusul truk Hino dari arah timur, yang akhirnya menyebabkan kecelakaan.

"Dari rekaman CCTV, setelah terjadi tabrakan sepeda motor, pengendara Yamaha X Ride terpental ke tengah jalan. Sementara saat itu melaju truk Hino yang langsung menabrak pengendara motor tersebut," terangnya, Selasa (31/10/2023).

Akibatnya, Hilman Fitry mengalami luka cukup parah setelah terlindas truk. Dia dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Sedangkan, untuk pengendara Honda Vario yakni Mujiono Sumardi mengalami cidera kepala ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan.