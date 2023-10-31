Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kecelakaan Maut Truk Vs Motor di Sewon Bantul, 1 Orang Tewas

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:54 WIB
Kecelakaan Maut Truk Vs Motor di Sewon Bantul, 1 Orang Tewas
Kecelakaan beruntun di Bantul/Foto: Polres Bantul
A
A
A

 

BANTUL - Tabrakan antara dua sepeda motor dan mobil truk terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Dusun Telajuk, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Bantul, pada Selasa (31/10/2023). Akibatnya, satu orang tewas di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, kecelakaan ini melibatkan truk Hino Nopol AB 8252 BK yang dikemudikan Widiyarto (59) warga Srimartani, Kapanewon Piyungan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol AD 3020 NZ yang dikendarai Mujiono Sumardi (50) warga Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, serta sepeda motor Yamaha X Ride Nopol Z 4173 YL yang dikendarai oleh Hilman Fitry (31) warga Sumberagung, Jetis, Bantul.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Jeffry menerangkan, peristiwa ini terjadi sekira pukul 05.45 WIB. Awalnya, pengendara sepeda motor Y amaha X Ride melaju dari arah selatan berbelok ke kanan di perempatan Wojo.

Namun, disaat bersamaan, melaju sepeda motor Honda Vario disusul truk Hino dari arah timur, yang akhirnya menyebabkan kecelakaan.

 BACA JUGA:

"Dari rekaman CCTV, setelah terjadi tabrakan sepeda motor, pengendara Yamaha X Ride terpental ke tengah jalan. Sementara saat itu melaju truk Hino yang langsung menabrak pengendara motor tersebut," terangnya, Selasa (31/10/2023).

Akibatnya, Hilman Fitry mengalami luka cukup parah setelah terlindas truk. Dia dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Sedangkan, untuk pengendara Honda Vario yakni Mujiono Sumardi mengalami cidera kepala ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145847/kecelakaan-87UL_large.jpg
3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, Tabrak Separator Transjakarta di Rasuna Said Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/608/3143580/kecelakaan-KuTx_large.jpg
Tabrakan Beruntun, Sopir Minibus Tewas Tertimpa Truk Tronton dan 11 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/338/3135936/kecelakaan_beruntun_di_slipi_akibat_truk_rem_blong-dMSk_large.jpg
Kecelakaan Beruntun Truk Rem Blong di Slipi, 4 Mobil Ringsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/338/3130442/kecelakaan-3C9k_large.jpg
Mobil Livina Ringsek Tabrakan Beruntun dengan Truk di Tol Cijago Depok, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/338/3111106/kecelakaan-IFju_large.jpg
Pilu Kakak Beradik, Niat Pergi Kerja Jadi Korban Tewas Kecelakaan Beruntun di GT Ciawi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/525/3107824/kecelakaan-R3al_large.jpg
Kecelakaan Beruntun Angkot Tabrak Sejumlah Kendaraan di Garut, 9 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement