Petebu dan Warga Sinjai Bubuhkan Tanda Tangan Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

SINJAI - Dukungan untuk pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD terus berdatangan hingga saat ini.

Seperti kali ini, dukungan hadir dari warga di Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Para warga bersama Petani Tebu Bersatu (Petebu) Dukung Ganjar mendeklarasikan dukungan sekaligus pembubuhan tanda tangan bersama.

Ketua DPD Petebu Dukung Ganjar Kabupaten Sinjai, Alimuddin menegaskan warga akan all out dalam mendukung Ganjar-Mahfud.

“Insya Allah kami Petebu Dukung Ganjar bersama organisasi petebu di sini dan warga komitmen mendukung Ganjar-Mahfud,” kata Alimuddin, Sabtu (4/11/2023).

Alimuddin menyebut, sebagai sukarelawan, Petebu Dukung Ganjar akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat lewat berbagai kegiatan.

“Kebetulan kita dari petani yang merupakan pendukung Ganjar-Mahfud akan mendengarkan dan berusaha hadir di tengah masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sipakainge, Firdaus mengungkapkan alasannya siap mendukung Ganjar-Mahfud.