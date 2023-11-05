Nyaris Senggolan, Sopir Truk Hajar Mantan Anggota Dewan Hingga Babak Belur

LUBUKLINGGAU - Seorang sopir truk HS (25) ditangkap unit Satreskrim Polsek Lubuklinggau Selatan lantaran melakukan aksi penganiayaan terhadap mantan anggota DPRD Kota Lubuklinggau hingga Babak belur, Minggu (5/11/2023).

Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha melalui Kapolsek Lubuklinggau Selatan Iptu Nyoman Sutrisna didampingi Kanit Reskrim Aipda Hari Ardiansyah membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka 351 tersebut.

Diketahui peristiwa bermula dari nyaris bersenggolan mobil pajero yang dikemudikan oleh korban Romi Wijaya (50) dengan truk yang dikemudikan oleh tersangka. Hingga terjadi percekcokan antara korban dan tersangka dari dalam kendaraan.

Selanjutnya korban berusaha mendahului mobil truk tersangka dan setelah berhasil menyalip truk tersangka, korban langsung turun dari mobil dan menghampiri tersangka sambil memukul lengan tersangka sambil marah-marah. Korban yang tidak terima langsung mengambil besi dongkrak yang beradd dibawa jok kursinya.