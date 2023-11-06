Serangan Mortir Hantam Pasar Tewaskan Lebih dari 20 Orang di Sudan

KHARTOUM - Lebih dari 20 orang tewas pada Minggu (5/11/2023) setelah mortir menghantam sebuah pasar di pinggiran ibu kota Sudan, Khartoum, kata sebuah komite pengacara pro-demokrasi dalam sebuah pernyataan.

Ini adalah pertumpahan darah terbaru dalam pertempuran sejak April antara pasukan panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan mantan wakilnya Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Sebuah pernyataan dari komite pengacara pro-demokrasi mengatakan peluru tersebut menghantam pasar di Omdurman selama baku tembak yang intens antara kedua belah pihak berlangsung.

"Lebih dari 20 warga sipil telah tewas terbunuh dan sejumlah warga lainnya terluka," tulis pernyataan tersebut yang diterima oleh AFP. Komite tersebut mencatat pelanggaran hak asasi yang terjadi dalam konflik itu dan jumlah korban sipil yang tewas.

Omdurman berulang kali menjadi lokasi pertempuran sengit antara kedua belah pihak.

Meskipun sebagian besar pertempuran sebelumnya terjadi di ibu kota dan wilayah barat Darfur, menurut para saksi, pertempuran juga telah menyebar ke wilayah selatan Khartoum.