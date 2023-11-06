Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Beri Bantuan Material untuk Pembangunan Masjid di Kabupaten Serang

Awaludin , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |21:37 WIB
Relawan Ganjar Beri Bantuan Material untuk Pembangunan Masjid di Kabupaten Serang
Relawan Ganjar bantu pembangunan masjid di Serang (foto: dok ist)
A
A
A

SERANG - Sukarelawan Ganjar Untuk Semua memberikan bantuan material pembangunan untuk Masjid Baitul Muttaqin yang ada di Cikande Permai, Kabupaten Serang, Banten.

Koordinator Ganjar Untuk Semua Desa Cikande, Ahmad Surya mengatakan, bantuan yang diberikan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian sukarelawan kepada masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan tempat ibadah.

“Kami memberikan bantuan beberapa material pembangunan masjid. Di mana sebagai sukarelawan kami mulai membaur, peka, dan sehingga ada konteribusi yang tepat sasaran,” ujar Surya dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Surya menyebut, kehadiran Ganjar Untuk Semua disambut baik dan positif oleh para pengurus masjid maupun warga sekitar. Bahkan, sukarelawan bersama-sama dengan warga saling membantu untuk pembangunan masjid.

“Alhamdulillah tadi juga ada serah terima dengan DKM di sini, mereka sangat terbuka dan terima kasih sekali. Mereka menghargai apa yang menjadi perhatian kami, yaitu untuk membaur dengan masyarakat,” ungkapnya.

Surya menambahkan, setiap kegiatan Ganjar Untuk Semua terinspirasi dari sosok Capres Ganjar Pranowo. Di mana sosoknya sangat peduli terhadap masyarakat dan sekitar.

“Kami sebagai sukarelawan berusaha menunjukkan karakter pasangan calon Ganjar-Mahfud, seperti saat ini yang direalisasikan. Tujuannya supaya nanti masyarakat bisa menilai dan insyaallah bisa menang,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
