Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bangun Kolam Bioflok, Relawan Ganjar Ingin Berdayakan Masyarakat di Bandar Lampung

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |21:02 WIB
Bangun Kolam Bioflok, Relawan Ganjar Ingin Berdayakan Masyarakat di Bandar Lampung
Relawan Ganjar bangun kolam bioflok untuk budidaya Nila di Bandar Lampung (Foto: Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Kelompok sukarelawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Crivisaya Ganjar (Generasi alumni muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) kembali menggelar program pemberdayaan masyarakat.

Mereka memberikan kolam bioflok untuk budi daya nila bagi warga di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Minggu 5 November 2023.

"Ada pembuatan kolam bioflok untuk masyarakat sekitar daerah ini yang memang kami coba untuk pemberdayaan masyarakat," kata Koordinator Wilayah Crivisaya Lampung, Alvin Alyonni dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/11/2023).

Menurut Alvin, pemilihan kolam bioflok karena praktis, fleksibel, dan peletakannya yang tidak perlu menggunakan lahan yang luas.

"Bioflok untuk pengelolaan lahannya sendiri lebih praktis dengan memanfaatkan media terpal. Untuk bioflok, hasil sisa pakannya itu bisa diolah lagi untuk pakan ikan itu sendiri," imbuhnya.

Relawan Bacapres yang didukung Partai Perindo itu juga menyerahkan bibit nila untuk mendukung budidaya tersebut. Adapun pemilihan nila untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

"Seperti kita tahu untuk nila itu perawatannya enggak terlalu ribet. Sangat gampang untuk merawat nila. Pengembangbiakannya juga cukup cepat. Secara nilai ekonomis, nila juga cukup stabil harganya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement