Senangnya Transmigran Asal Jateng Bertemu Ganjar di Musi Rawas: Ngobati Kangen

MUSI RAWAS - Angkringan Kampung Belimbing di Musi Rawas, Sumatera Selatan, mendadak ramai pada Senin (6/11/2023). Ribuan orang berduyun-duyun ke tempat itu.

Mereka adalah para transmigran yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian dari Jawa Timur. Mereka sudah puluhan tahun tinggal di Musi Rawas.

Bukan tanpa alasan mereka beramai-ramai ke Kampung Belimbing karena pada siang itu, bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, datang ke kampung di Desa Kali Bening, Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas tersebut.

"Ayu nemen lik (cantik sekali mbak), arep ketemu Pak Ganjar kaya arep kondangan (mau ketemu Pak Ganjar dandannya kaya mau kondangan)," canda para ibu-ibu saat ngobrol menunggu kedatangan Ganjar.

"Iyalah, adep ketemu sedulur lanang ko Jawa (mau ketemu saudara laki-laki dari Jawa). Inyong bungah nemen (saya senang sekali)," timpal ibu-ibu yang lain.

Terik mentari tak menghalangi semangat para warga Musi Rawas yang didominasi transmigran asal Banyumasan itu untuk menunggu kedatangan Ganjar.

Apalagi, di sana mereka disuguhi berbagai hiburan kesenian, antara lain kuda kepang dan campursari. Mereka saling bercanda bersama dengan bahasa Jawa. Sebagian besar berbahasa Jawa ngapak khas Banyumasan.

Acara ngobrol santai itu pun akhirnya selesai saat Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB. Ribuan orang itu langsung berdesakan menyalami Ganjar sambil mengeluarkan handphone untuk foto bersama.

Mereka juga berteriak menyebutkan nama daerah asalnya masing-masing kepada Ganjar. Sebagian besar yang hadir di lokasi itu memang berasal dari Jawa Tengah.

"Sugeng rawuh Pak Ganjar, saya dari Jogja Pak. Inyong Banyumas Pak. Sokaraja hadir Pak. Pak saya dari Magelang. Pak Ganjar inyong bocahmu Pak Ganjar, Brebes hadir," teriak mereka bersahutan.

Mereka tampak begitu bersemangat saat bertemu Ganjar, beberapa di antara mereka bahkan langsung memeluk saking senangnya.

Seorang transmigran asal Banyumas bernama Suwarti (65) misalnya. Suwarti yang sudah menunggu lama, langsung memeluk Ganjar dari belakang.

"Duh senenge inyong ditekani sedulur lanang (senangnya saya didatangi saudara laki-laki). Inyong wis puluhan tahun ora balik Banyumas (saya sudah lama tidak pulang Banyumas). Kangen karo Jawa, makane bungah nemen Pak Ganjar teka kene (senang sekali Pak Ganjar sudah datang ke sini). Ngobati kangen," ucap Suwarti.