Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hendak Tawuran Sambil Bawa Celurit, Lima Pemuda Ditangkap Polisi

Nila Kusuma , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |11:10 WIB
Hendak Tawuran Sambil Bawa Celurit, Lima Pemuda Ditangkap Polisi
Pemuda yang ditangkap polisi (foto: dok ist)
A
A
A

KARAWANG - Polres Karawang berhasil menggagalkan tawuran pemuda di jalan Interchange Karawang Barat, Senin (6/11/23) dini hari. Polisi mengamankan lima orang pemuda yang kedapatan membawa enam buah celurit dan tiga unit kendaraan roda dua di lokasi kejadian. Belasan pemuda lainnya yang masih berkumpul dibubarkan setelah sempat diperiksa polisi.

Kasat Samapta Polres Karawang, Iptu Wahyu Kurniawan membenarkan jika kepolisian Polres Karawang berhasil membubarkan tawuran pemuda dijalan Interchange Karawang Barat, senin dini hari. Polisi membubarkan rencana tawuran tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat.

"Kami langsung bergerak setelah mendapat informasi masyarakat. Saat kami datang massa sudah berkumpul hendak tawuran, namun berhasil kami cegah setelah kami memisahkan dua kelompok pemuda yang hendak tawuran," kata Wahyu, Senin (6/11/23).

Menurut Wahyu, kerja cepat polisi yang keburu datang sebelum tawuran berhasil memisahkan kedua kelompk pemuda. Setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 6 buah senjata tajam berupa celurit dan mengamankan lima orang pemuda.

"Kami periksa satu persatu pemuda yang sedang berkumpul dan menemukan enam buah senjata tajam. Selain itu kami juga mengamankan tiga unit motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan," katanya.

Wahyu mengatakan, Polres Karawang setiap malam hari secara rutin melakukan patroli dan menyasar wilayah yang banyak dikunjungi para pemuda. Patroli ini bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kondusifitas wilayah.

"Tawuran atau kejahatan jalanan lainnya yang disebabkan oleh kenakalan remaja menjadi target operasi kami. Dari operasi ini kami sudah beberapa kali menggagalkan tawuran pemuda di sejumlah wilayah. Operasi ini masih tetap dilaksanakan untuk memastikan kondusifitas Karawang," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Karawang Tawuran Pelajar Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement