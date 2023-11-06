Hendak Tawuran Sambil Bawa Celurit, Lima Pemuda Ditangkap Polisi

KARAWANG - Polres Karawang berhasil menggagalkan tawuran pemuda di jalan Interchange Karawang Barat, Senin (6/11/23) dini hari. Polisi mengamankan lima orang pemuda yang kedapatan membawa enam buah celurit dan tiga unit kendaraan roda dua di lokasi kejadian. Belasan pemuda lainnya yang masih berkumpul dibubarkan setelah sempat diperiksa polisi.

Kasat Samapta Polres Karawang, Iptu Wahyu Kurniawan membenarkan jika kepolisian Polres Karawang berhasil membubarkan tawuran pemuda dijalan Interchange Karawang Barat, senin dini hari. Polisi membubarkan rencana tawuran tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat.

"Kami langsung bergerak setelah mendapat informasi masyarakat. Saat kami datang massa sudah berkumpul hendak tawuran, namun berhasil kami cegah setelah kami memisahkan dua kelompok pemuda yang hendak tawuran," kata Wahyu, Senin (6/11/23).

Menurut Wahyu, kerja cepat polisi yang keburu datang sebelum tawuran berhasil memisahkan kedua kelompk pemuda. Setelah dilakukan pemeriksaan polisi menemukan 6 buah senjata tajam berupa celurit dan mengamankan lima orang pemuda.

"Kami periksa satu persatu pemuda yang sedang berkumpul dan menemukan enam buah senjata tajam. Selain itu kami juga mengamankan tiga unit motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan," katanya.

Wahyu mengatakan, Polres Karawang setiap malam hari secara rutin melakukan patroli dan menyasar wilayah yang banyak dikunjungi para pemuda. Patroli ini bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta kondusifitas wilayah.

"Tawuran atau kejahatan jalanan lainnya yang disebabkan oleh kenakalan remaja menjadi target operasi kami. Dari operasi ini kami sudah beberapa kali menggagalkan tawuran pemuda di sejumlah wilayah. Operasi ini masih tetap dilaksanakan untuk memastikan kondusifitas Karawang," katanya.