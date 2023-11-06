Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

BPBD Jabar Catat 23 Bencana Hidrometeorologi Sejak Awal November, Terjadi di Bogor Raya dan Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:49 WIB
BPBD Jabar Catat 23 Bencana Hidrometeorologi Sejak Awal November, Terjadi di Bogor Raya dan Bandung
A
A
A

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, 23 bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak awal November 2023. Dari jumlah itu, peristiwa angin puting beliung dan tanah longsor paling mendominasi.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Jabar, Hadi Rahmat mengatakan, sejak awal November 2023 bencana hidrometeorologi paling banyak terjadi di beberapa wilayah Bogor Raya dan beberapa wilayah Bandung.

"Total dari awal bulan November (2023) sampai kemarin itu laporan yang kita terima ada satu laporan banjir di Cianjur, lalu untuk kejadian tanah longsor ada tujuh yang kami terima (laporannya), sama angin puting beliung ada 15 kejadian," ucap Hadi, Senin (6/11/2023).

Selain di wilayah Bogor Raya, kata Hadi, peristiwa bencana tanah longsor juga ada di Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Dua daerah ini paling banyak melaporkan peristiwa tanah longsor.

"Untuk laporan longsor yg kami terima ada di Kabupaten Bogor, kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Kota Bogor. Nah untuk angin puting Beliung nya itu laporannya itu ada di Kota Bogor juga, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Ciamis," katanya.

Hadi mengatakan, dengan mulai banyak peristiwa bencana alam, pihaknya akan segera melakukan koordinasi bersama dengan kabupaten/kota untuk melakukan mitigasi kebencanaan. Apalagi, saat ini sudah mulai masuk musim penghujan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
puting beliung banjir bencana
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184368//banjir-Wj4h_large.jpg
Kali Baru Meluap, Permukiman di Cipinang Cempedak Jaktim Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184352//banjir-BNFX_large.jpg
Update Banjir Jakarta, 30 RT Terendam hingga 2 Pohon Tumbang Timpa Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184324//banjir-sTd0_large.jpg
Terobos Banjir, Banyak Motor Mogok di Duri Kosambi Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184315//banjir-p4KR_large.jpg
Hujan Deras, Permukiman Warga di Pondok Karya Jaksel Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184305//banjir-mMCf_large.jpg
Banjir di Pasar Warung Buncit Jaksel, Lalin Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184299//kebanjiran-R0hj_large.JPG
Jakarta Diguyur Hujan Deras, 16 RT dan Ruas Jalan Kebanjiran 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement