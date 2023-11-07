Apakah Israel Termasuk Negara Asia?

JAKARTA- Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apakah Israel termasuk negara Asia? Karena secara geopolitik negara Israel sangat akrab dengan Eropa.

Nama Israel kini kembali menjadi topik pembahasan masyarakat dunia berkat aksi pembantaian pada warga sipil Palestina. Sehingga segala hal tentang Israel kembali ramai diperbincangkan termasuk secara geografis dan geopolitik.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023), Israel adalah sebuah negara penuh kontroversi yang berada di wilayah Asia Barat. Ibu kota negara Israel adalah Tel Aviv. Sedangkan luas wilayahnya sekitar 20.400 kilometer persegi. Sehingga Israel adalah sebuah negara kecil dengan mencaplok wilayah negara lain.

Israel berbentuk negara republik. Israel telah menjajah Palestina sejak negara Israel diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Perlahan negeri tersebut menjelma sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang tangguh dan memiliki teknologi paling maju.

Negara ini terletak di ujung timur Laut Mediterania dan berbatasan dengan Lebanon. Israel juga berbatasan dengan Suriah di timur laut dan di timur dan negara oleh Yordania serta di barat daya oleh Mesir. Ibu kota Israel adalah Yerusalem.

Israel mengklaim telah berhasil melewati tantangan negara-negara tetangga Arab yang beberapa dekade sejak berdirinya negara Israel pada 1948 menjadi ancaman atas eksistensi negara Israel.