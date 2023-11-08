Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Kondisi Pilot Susi Air yang Disandera KKB Egianus Kogoya

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |05:01 WIB
5 Fakta Kondisi Pilot Susi Air yang Disandera KKB Egianus Kogoya
Pilot Susi Air saat bersama KKB (foto: dok ist)
SUDAH sembilan bulan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens, disandera teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Polisi pun berharap KKB pimpinan Egianus Kogoya dapat membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu, berikut sejumlah faktanya:

1. KKB Diminta Bebaskan Sandera

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri berharap Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) segera dibebaskan.

"Saya berharap KKB segera membebaskan sandera" ujarnya usai memimpin serah terima jabatan Wakapolda dan Irwasda di Lapangan Mapolda Papua di Koya Koso, Kota Jayapura.

Sekadar diketahui, anggota teroris KKB menculik dan menyandera Philip, Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru sejak 7 Februari 2023, atau sekitar 9 bulan lalu.

2. Polisi Masih Negosiasi dengan KKB

Irjen Mathius pun mengatakan, pihaknya masih melakukan upaya untuk membebaskan Kapten Philip, termasuk bernegosiasi dengan KKB teroris.

Pihaknya juga menyerahkan upaya pembebasan pilot kepada para pihak, yakni Pemkab Nduga, tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan bernegosiasi.

"Berbagai upaya negosiasi terus dilakukan untuk membebaskan sandera dan berharap dapat segera dibebaskan," ungkap jenderal bintang dua tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
