Warga Medan Apresiasi Relawan Ganjar yang Bersihkan Area TPU

MEDAN - Langkah Ustadz Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatera Utara dalam melakukan kegiatan bakti sosial bersihkan Tempat Pemakaman Umum (TPU), diapresiasi positif oleh masyarakat. Berkat aksinya, banyak masyarakat yang pada akhirnya turut serta terlibat untuk membersihkan pemakaman bersama agar pemakaman tersebut nyaman untuk dikunjungi berziarah oleh sanak saudara.

Hal tersebut diungkapkan Tokoh Masyarakat, Jumono (65) di sela-sela kegiatan gotong rotong pembersihan area pemakaman di Jalan Marelan Raya Pasar III, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa 7 November 2023.

"Kami bersihkan tanah wakaf dan telah dilaksanakan, kami guyub bersama secara ikhlas karena memang ini tanah bersama dengan niat dan tujuan yang baik," kata Jumono.

"Banyak sekali masyarakat setempat yang ikut turun terlibat sampai turun langsung Serikat Tolong Menolong (STM) Nurul Iman hadir secara langsung membersihkam area pemakaman," lanjutnya.

Lanjutnya, warga merespon baik dan mendukung langkah yang dilakukan oleh Usbat Ganjar dalam memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar masyarakat.

"Di tengah tanah wakaf ini bahwasanya kami dukung kegiatan yang dilakukan jaringan relawan Usbat Ganjar dan mendapat respon baik dari segenap masyarakat yang hadir, mudah-mudahan ini jadi berkah dan amal untuk kita semua," kata Jumono.

Sebelumnya, Jumono kerap melakukan kegiatan pemberaihan secara rutin di area pemakaman tersebut, namun hanya segelintir masyarakat yang melakukan. Namun, kehadiran Usbat Ganjar dalam jumlah banyak membuktikan bahwa Usbat Ganjar diterima dan didukung oleh masyarakat selama ini.

"Sebelumnya kami sudah rutin melakukan kegiatan serupa guna menyamankan masyarakat yang berziarah, kehadiran Usbat Ganjar mengajak lebih banyak masyarakat semakin memperkuat solidaritas antar kami untuk menolong sesama," ungkapnya.