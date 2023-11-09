Pegadaian Borong Penghargaan di Ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2023

Jakarta- Berhasil melakukan inovasi digital pada bisnis dan operasional perusahaan, PT Pegadaian borong 3 penghargaan di ajang Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards (IDIA) 2023 yang digelar di Jakarta, Rabu (08/11).

Adapun 3 kategori penghargaan yang diterima PT Pegadaian di antaranya; Best Digital Innovation and IoT Implementation 2023 in Financial Services, Best Chief Technology Officer (CTO) Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year 2023 yang dianugerahi kepada Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian Teguh Wahyono, serta Best Senior Executive Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year 2023 yang diraih oleh Kepala Divisi Strategi, Arsitektur dan Perencanaan TI PT Pegadaian, Supriyanto.

Dalam glory speech-nya Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian, Teguh Wahyono menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan merupakan apresiasi kepada perusahaan untuk terus berupaya mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi digital, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada semua stakeholders.

"Tiga penghargaan yang diterima Pegadaian pada ajang IDIA Awards 2023 ini akan menjadi motivasi bagi Insan Pegadaian atas keberhasilan dalam melakukan berbagai terobosan inovasi berbasis teknologi yang dapat memberikan value terhadap proses bisnis perusahaan kedepannya. Berbagai inovasi teknologi yang telah dilakukan seperti penggunaan IoT dan AI, tentunya merupakan sebuah upaya bagaimana kami bisa terus beradaptasi dalam mengakselerasi proses transformasi digital terhadap produk-produk dan layanan perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan yang efisien, relevan, aman, dan nyaman bagi semua stakeholders." ujar Teguh.