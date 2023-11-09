Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Hamas Telah Kehilangan Kontrol di Gaza Utara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |05:59 WIB
Israel Klaim Hamas Telah Kehilangan Kontrol di Gaza Utara
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM - Hamas telah kehilangan kendali atas Gaza utara ketika ribuan penduduk pindah ke selatan, kata Juru Bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari dalam pengarahan yang disiarkan televisi pada Rabu, (8/11/2023).

“Kami melihat 50.000 warga Gaza berpindah dari Jalur Gaza utara ke selatan. Mereka pindah karena mereka memahami bahwa Hamas telah kehilangan kendali di utara,” kata Laksamana Muda Daniel Hagari sebagaimana dilansir Reuters. “Hamas telah kehilangan kendali dan terus kehilangan kendali di wilayah utara.”

Hagari menambahkan bahwa tidak akan ada gencatan senjata tetapi Israel telah mengizinkan jeda kemanusiaan pada waktu-waktu tertentu untuk memungkinkan warga pindah ke selatan.

Israel menyerang Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober di mana orang-orang bersenjata membunuh 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekira 240 orang, menurut penghitungan Israel.

Perang ini telah menjadi episode paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa generasi.

Pengeboman tanpa henti Israel di Gaza selama lebih dari sebulan telah menewaskan 10.569 orang di Gaza, lebih dari 40 persen di antaranya adalah anak-anak, memicu kecaman dari berbagai penjuru dunia dan seruan untuk dilakukannya gencatan senjata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement