HOME NEWS INTERNATIONAL

Belgia Serukan Sanksi Terhadap Israel Atas Pengeboman Brutal di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |06:12 WIB
Belgia Serukan Sanksi Terhadap Israel Atas Pengeboman Brutal di Gaza
Foto: Reuters.
A
A
A

BRUSSELS - Wakil perdana menteri Belgia pada Rabu, (8/11/2023) meminta pemerintah Belgia untuk menerapkan sanksi terhadap Israel dan menyelidiki pemboman rumah sakit dan kamp pengungsi di Gaza.

“Sudah waktunya memberikan sanksi terhadap Israel. Hujan bom tidak manusiawi,” kata wakil perdana menteri Petra De Sutter kepada surat kabar Nieuwsblad. “Jelas Israel tidak peduli dengan tuntutan internasional untuk gencatan senjata,” katanya.

Israel menyerang Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekira 240 orang, menurut penghitungan Israel. Perang ini telah menjadi episode paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa generasi.

De Sutter mengatakan Uni Eropa harus segera menangguhkan perjanjian asosiasinya dengan Israel, yang bertujuan untuk kerja sama ekonomi dan politik yang lebih baik.

Dia juga mengatakan larangan impor produk-produk dari wilayah Palestina yang diduduki harus diterapkan dan pemukim yang melakukan kekerasan, politisi, tentara yang bertanggung jawab atas kejahatan perang harus dilarang memasuki Uni Eropa.

