HOME NEWS INTERNATIONAL

Agama Warga Negara Belgia dan Jumlah Pengikutnya

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |14:51 WIB
Agama Warga Negara Belgia dan Jumlah Pengikutnya
Agama warga negara Belgia dan jumlah pengikutnya (Foto: Reuters)
A
A
A

BRUSSEL - Belgia atau yang secara resmi disebut Kerajaan Belgia merupakan negara yang terletak di benua Eropa bagian Barat Laut.

Negara berdaulat ini merupakan negara monarki konstitusional federal dengan sistem parlementer, memiliki struktur organisasi kelembagaan yang rumit serta terstruktur berdasarkan wilayah dan bahasa. Melansir Wikipedia, Belgia memiliki ibukota di Brussel dan negara ini berbatasan dengan Belanda di utara, Jerman di timur, Luksemburg di tenggara, Prancis di selatan, dan Laut Utara di barat.

Selain Brussel, kota-kota besar lainnya yang ada di Belgia yaitu Antwerp, Ghent, Charleroi, Liege, Bruges, Namur, dan Lauven. Populasi Belgia berdasarkan daftar penduduk tahun 2020 berjumlah 11,4 juta jiwa.

Menurut Britannica, populasi Belgia ini terbagi menjadi tiga komunitas linguistik. Di sebelah utara Belgia, banyak penduduk dengan suku Fleming yang menggunakan bahasa Belanda. Belgia bagian selatan banyak ditempati oleh penduduk dengan suku Walloon yang berbahasa Prancis. Sedangkan di provinsi Liege timur banyak penduduknya yang menggunakan bahasa Jerman. Dengan begitu, Belgia memiliki tiga bahasa resmi yaitu bahasa Belanda, Prancis, dan Jerman.

Konstitusi Belgia memberikan kebebasan bagi masyarakatnya dalam beragama. Melansir World Atlas, agama-agama yang diakui secara resmi oleh Belgia yaitu Kristen Katolik, Protestan, Ortodoks, Anglikan, Islam, serta Ortodoks Yunani dan Rusia. Mayoritas dari penduduk Belgia menganut agama Katolik Roma.

