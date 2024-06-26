Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Agama Warga Negara Belanda dan Jumlah Pengikutnya

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:36 WIB
Agama Warga Negara Belanda dan Jumlah Pengikutnya
Agama warga negara Belanda dan jumlah pengikutnya (Foto: Reuters)
AMSTERDAM - Belanda merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat Laut dan memiliki dua belas provinsi. Negara kincir angin ini memiliki populasi lebih dari 17,9 juta orang dengan mayoritas penduduknya lebih memilih untuk tidak beragama.

Melansir Wikipedia, Belanda berbatasan dengan Jerman di timur dan Belgia di selatan. Sedangkan batas lautnya berbatasan dengan Britania Raya, Jerman, dan Belgia. Adapun bahasa resmi yang digunakan penduduknya adalah bahasa Belanda dengan Frisia Barat sebagai bahasa resmi kedua di provinsi Friesland.

 BACA JUGA:

Penduduk Belanda banyak yang memilih untuk tidak beragama. Hampir separuh dari total populasi Belanda tidak beragama. Melansir CBS, sebanyak 55% masyarakat Belanda yang berusia 15 tahun ke atas tercatat tidak beragama. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa penduduknya yang menganut agama-agama tertentu. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 20% penduduk Belanda menganut Gereja Katolik, 14% Protestan, 5% Muslim, dan 5% menganut kelompok agama lain.

Telusuri berita news lainnya
