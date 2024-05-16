Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu: Literasi Keagamaan Dibutuhkan di Tengah Meningkatnya Intoleransi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |07:42 WIB
Kemlu: Literasi Keagamaan Dibutuhkan di Tengah Meningkatnya Intoleransi
Kemlu: Literasi keagamaan dibutuhkan di tengah meningkatnya intoleransi (Foto: Okezone)
A
A
A

DEN HAAG - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda, mengadakan Dialog Lintas Agama ke-9 yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan, pimpinan lembaga, akademisi, serta tokoh media dan pemuda dari Belanda dan Indonesia.

Dialog bertemakan “Literasi Iman untuk Mempromosikan Saling Percaya, Toleransi, dan Keberagaman: Inklusi Pemuda dan Peran Penting Media” tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda, Mayerfas, dan Kepala Divisi Selatan dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda, Annemarie van der Heijden.

Dalam sambutan kunci yang disampaikan secara daring, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Siti Nugraha Mauludiah, menyatakan masyarakat berada dalam tantangan dinamika geopolitik dimana intoleransi semakin meningkat dan politik nasional berlebihan mempersempit ruang toleransi, Di belahan dunia tertentu, terjadi peningkatan gerakan nasionalis dan sikap anti-migrasi, sebaliknya penerimaan terhadap perbedaan semakin menurun.

“Kita memang perlu membangun literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multi-agama berdasarkan inklusivitas. Komunikasi dan kerja sama dengan orang-orang dari agama dan budaya berbeda menjadi lebih penting dari sebelumnya,” kata Siti kepada audiens yang hadir dalam Dialog Lintas Agama di Aula KBRI Den Haag, Selasa (14/5/2024).

Dialog Lintas Agama ini melibatkan sekitar 10 pembicara termasuk Direktur Eksekutif Institut Leimena sebagai satu-satunya narasumber dari Indonesia yang hadir langsung di KBRI Den Haag untuk menyampaikan paparan berjudul “Literasi Keagamaan Lintas Budaya: Studi Kasus Indonesia Hidup Berdampingan Antaragama Secara Damai”. Dari pemerintah Belanda, sambutan kunci disampaikan oleh Utusan Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kemlu Kerajaan Belanda, Bea ten Tusscher.

Siti menjelaskan Dialog Lintas Agama antara Indonesia dan Belanda yang dimulai sejak tahun 2006 atau selama 18 tahun terakhir, telah berkembang dari platform yang digerakkan pemerintah menjadi platform yang lebih berbasis komunitas. Forum ini juga semakin memberikan partisipasi lebih luas dan peran utama aktor non-negara dalam dialog. Di sisi lain, dia berharap Dialog Lintas Agama Indonesia dan Belanda dapat mengarah pada kemungkinan proyek nyata berbasis komunitas khususnya mengenai moderasi beragama di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/18/3026385/agama-warga-negara-belanda-dan-jumlah-pengikutnya-JV9tiT5F4s.jpg
Agama Warga Negara Belanda dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/18/3015143/seorang-pria-tewas-tersedot-mesin-pesawat-di-bandara-belanda-WcLBuCmEbw.jpg
Seorang Pria Tewas Tersedot Mesin Pesawat di Bandara Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983085/kurang-dukungan-partai-lain-politikus-anti-islam-geert-wilders-batal-maju-jadi-pm-belanda-l7rApRTW9K.jpg
Kurang Dukungan Partai Lain, Politikus Anti-Islam Geert Wilders Batal Maju Jadi PM Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/18/2976251/belanda-sumbang-rp1-7-triliun-ke-ceko-demi-beli-amunisi-untuk-ukraina-Bf22VELwpK.jpg
Belanda Sumbang Rp1,7 Triliun ke Ceko Demi Beli Amunisi untuk Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/18/2971118/mantan-pm-belanda-dan-istri-meninggal-bergandengan-tangan-melalui-euthanasia-IQr6TeBKQQ.jpg
Mantan PM Belanda dan Istri Meninggal Bergandengan Tangan Melalui Euthanasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/18/2943824/belanda-akan-kirim-18-jet-tempur-f-16-ke-ukraina-gc3xVOKFHj.JPG
Belanda Akan Kirim 18 Jet Tempur F-16 ke Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement