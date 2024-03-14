Kurang Dukungan Partai Lain, Politikus Anti-Islam Geert Wilders Batal Maju Jadi PM Belanda

BELANDA - Pemimpin populis anti-Islam Belanda Geert Wilders telah membatalkan upayanya untuk menjadi Perdana Menteri (PM) Belanda meskipun partainya meraih kemenangan dramatis dalam pemilu 2023.

“Saya hanya bisa menjadi perdana menteri jika SEMUA partai dalam koalisi mendukungnya. Bukan itu masalahnya,” tulisnya di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dikutip BBC.

Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpinnya meraih suara terbanyak tahun lalu, namun memerlukan dukungan partai lain untuk membentuk koalisi.

Pembicaraan maraton dengan tiga partai lainnya tampaknya gagal dilakukan.

Negosiator yang memimpin putaran terakhir perundingan yang berakhir Selasa (12/3/2024), akan menyampaikan laporannya kepada parlemen pada Kamis (14/3/2024).

"Saya ingin kabinet sayap kanan. Lebih sedikit suaka dan imigrasi. Belanda 1. Kecintaan pada negara dan pemilih saya sangat besar dan lebih penting daripada posisi saya sendiri," tulis Wilders dalam postingannya pada Rabu (13/3/2024) malam.

Wilders, 60, telah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam pembicaraan dengan partai sayap kanan-tengah VVD, Kontrak Sosial Baru (NSC) dan partai petani BBB untuk mencoba membentuk pemerintahan koalisi.