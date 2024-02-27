Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Belanda Sumbang Rp1,7 Triliun ke Ceko Demi Beli Amunisi untuk Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |19:03 WIB
Belanda sumbang Rp1,7 triliun kepada Ceko demi beli amunisi untuk Ukraina (Foto: Reuters)
PARIS Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte pada Senin (26/2/2024) mengatakan Belanda akan menyumbangkan 100 juta euro (Rp1,7 triliun) kepada inisiatif Ceko untuk membeli amunisi bagi Ukraina dari negara-negara di seluruh dunia.

Rutte berbicara setelah pertemuan di Paris untuk meningkatkan dukungan bagi Ukraina yang berjuang melawan invasi Rusia, yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Saya berharap negara-negara lain akan mengikuti,” kata Rutte, yang merupakan calon sekretaris jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berikutnya. Dia mengatakan negara-negara yang akan menyediakan amunisi meminta untuk tidak disebutkan namanya.

PM Ceko Petr Fiala, yang juga berbicara setelah pertemuan di Paris, mengatakan sekitar 15 negara telah menunjukkan minat pada inisiatif tersebut, yang berfokus pada pencarian amunisi artileri yang sangat dibutuhkan Ukraina di pasar dunia.

“Sejumlah negara di tengah perundingan menandatangani inisiatif ini, atau rekan saya mengatakan kepada saya bahwa mereka akan segera membahasnya,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Reuters.

