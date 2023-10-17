Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tersangka Pelaku Penembakan Brussels Tewas Ditembak Polisi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |15:08 WIB
Tersangka Pelaku Penembakan Brussels Tewas Ditembak Polisi
Foto: Reuters.
A
A
A

BRUSSELS - Polisi Belgia pada Selasa, (17/10/2023) menembak dan melukai seorang warga Tunisia berusia 45 tahun yang diduga membunuh dua warga Swedia di Brussels pada Senin, (16/10/2023) kata radio RTBF di situsnya. Pria itu tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit.

Menteri Dalam Negeri Annelies Verlinden sebelumnya mengatakan pria yang terluka itu diduga pelaku penembakan. RTBF mengatakan dia ditembak di sebuah kafe.

Dua warga negara Swedia ditembak mati dan orang ketiga terluka di pusat kota Brussels pada Senin malam dan seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota ISIS mengaku bertanggung jawab dalam sebuah video yang diposting online.

Tersangka melarikan diri dari tempat kejadian setelah penembakan ketika pertandingan sepak bola antara Belgia dan Swedia akan dimulai, memicu perburuan besar-besaran dan mendorong Belgia untuk meningkatkan kewaspadaan teror ke tingkat tertinggi.

"Senjata yang digunakan untuk melakukan serangan telah ditemukan pagi ini di tempat pria tersebut ditangkap di (wilayah) Schaerbeek di Brussel. Hal ini membuat kemungkinan pelaku ditangkap lebih besar," kata Verlinden kepada penyiar VRT.

"Kami sedang memeriksa sidik jari untuk memastikan 100%."

Pria itu akhirnya tewas akibat luka-lukanya setelah sempat dirawat di rumah sakit.

Jaksa federal mengatakan mereka belum dapat memastikan identitas orang yang ditembak, namun Wali Kota ibu kota Belgia Philippe Close mengatakan kepada BFM TV: "Sepertinya tersangka telah dinetralisir."

Perdana Menteri Alexander De Croo menyebut penembakan pada Senin itu sebagai “serangan teroris” yang brutal.

Halaman:
1 2 3
      
