Inilah Arti Mendalam From River to The Sea untuk Perjuangan Palestina

JAKARTA- Inilah arti mendalam From River to The Sea untuk perjuangan Palestina yang viral pada media sosial. Apalagi beberapa pendukung Israel menganggap slogan ini memiliki konotasi anti-semitik.

Namun, bagi kaum Palestina, interpretasi slogan ini bahwa mereka menginginkan kebebasan di tanah mereka sendiri. Apalagi konflik Palestina dengan Israel belum mereda.

Lantas apa arti mendalam From River to The Sea untuk perjuangan Palestina?Melansir AlJazeera, Kamis (9/11/2023) arti mendalam "From the river to the sea, Palestine will be free" adalah keinginan Palestina dalam mencapai kemerdekaan dan kebebasan di tanah air mereka yang dihuni oleh bangsa Israel.

Slogan ini merujuk pada wilayah tanah Palestina yang terletak di antara Sungai Yordan di sebelah timur Tepi Barat hingga Laut Mediterania di sebelah barat.

Slogan "From the river to the sea, Palestine will be free" pertama kali digaungkan pada tahun 1964 ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dibentuk di bawah kepemimpinan Yasser Arafat.

Pada saat itu, PLO mengusulkan pendirian negara tunggal yang mencakup wilayah Palestina dari Sungai Yordan hingga Laut Tengah. Slogan ini mencerminkan keinginan untuk membebaskan seluruh wilayah historis Palestina dari tekanan dan penindasan Israel.