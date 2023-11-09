Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inilah Arti Mendalam From River to The Sea untuk Perjuangan Palestina

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |11:20 WIB
Inilah Arti Mendalam From River to The Sea untuk Perjuangan Palestina
Ilustrasi Palestina (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Inilah arti mendalam From River to The Sea untuk perjuangan Palestina yang viral pada media sosial. Apalagi beberapa pendukung Israel menganggap slogan ini memiliki konotasi anti-semitik.

Namun, bagi kaum Palestina, interpretasi slogan ini bahwa mereka menginginkan kebebasan di tanah mereka sendiri. Apalagi konflik Palestina dengan Israel belum mereda.

Lantas apa arti mendalam From River to The Sea untuk perjuangan Palestina?Melansir AlJazeera, Kamis (9/11/2023) arti mendalam "From the river to the sea, Palestine will be free" adalah keinginan Palestina dalam mencapai kemerdekaan dan kebebasan di tanah air mereka yang dihuni oleh bangsa Israel.

Slogan ini merujuk pada wilayah tanah Palestina yang terletak di antara Sungai Yordan di sebelah timur Tepi Barat hingga Laut Mediterania di sebelah barat.

Slogan "From the river to the sea, Palestine will be free" pertama kali digaungkan pada tahun 1964 ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dibentuk di bawah kepemimpinan Yasser Arafat.

Pada saat itu, PLO mengusulkan pendirian negara tunggal yang mencakup wilayah Palestina dari Sungai Yordan hingga Laut Tengah. Slogan ini mencerminkan keinginan untuk membebaskan seluruh wilayah historis Palestina dari tekanan dan penindasan Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109347/lokasi_penyerahan_sandera_israel_di_gaza-PqkB_large.jpg
Israel Bebaskan 110 Tahanan Palestina, Termasuk Pria Berjuluk Naga di Jenin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/18/3108668/warga_palestina_pulang_ke_rumah_di_gaza-EOZf_large.jpg
Yordania, Mesir, Hamas, dan Palestina Tolak Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/18/3106363/penduduk_gaza_palestina-4bgS_large.jpg
Indonesia Tegas Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104242/warga_palestina_mengungkapkan_disiksa_secara_brutal_saat_ditahan_israel-k8to_large.jpg
Kesaksian Warga Palestina saat Ditahan Israel, Disiksa secara Brutal hingga Dikencingi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103271/warga_palestina_berada_di_puing_reruntuhan_usai_serangan_israel-EDpL_large.jpg
Studi Ungkap Jumlah Korban Tewas di Gaza 41 Persen Lebih Banyak dari yang Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103153/kondisi_di_gaza_usai_serangan_militer_israel_pada_9_januari_2025-Ff9h_large.jpg
Israel Terus Bombardir Gaza, Biden Sebut Ada Kemajuan Negosiasi Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement