HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Jokowi Akan Hadir di KTT Darurat OKI dan Terbang Bertemu Joe Biden, Tegaskan Sikap RI Terkait Situasi di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:37 WIB
Presiden Jokowi Akan Hadir di KTT Darurat OKI dan Terbang Bertemu Joe Biden, Tegaskan Sikap RI Terkait Situasi di Gaza
Presiden Jokowi akan hadir di KTT Darurat OKI dan terbang bertemu Presiden AS Joe Biden (Foto: Dok Biro Pers)
A
A
A

JAKARTAKementerian luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dijadwalkan untuk hadir langsung dalam Konferensi Tingkat tinggi (KTT) Darurat Organisasi kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, pada 11 November mendatang.

KTT tersebut akan difokuskan untuk membahas perkembangan terakhir situasi di Gaza dan mengkonsolidasikan upaya bersama negara-negara OKI untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza saat ini.

Kemudian pada 13 November mendatang, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan bilateral ke Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Menurut juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui siaran pers, dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden.

Di pertemuan ini, Presiden Jokowi akan sampaikan posisi Indonesia mengenai situasi di Gaza kepada Biden.

Karena pertemuan bilateral tersebut berlangsung persis setelah KTT OKI, dipastikan Presiden Jokowi juga akan menyampaikan hasil-hasil KTT tersebut kepada Biden.

Selain itu, sebagaimana biasa dalam kunjungan bilateral Presiden Jokowi, isu kerjasama ekonomi juga akan menjadi salah satu fokus.

