Selingkuh dengan Warganya, Dukuh di Ponjong Dituntut Mundur

YOGYAKARTA - Ratusan warga Padukuhan Kerjo 2 Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, melakukan aksi demonstrasi di kantor kalurahan setempat, Kamis (9/11/2023). Warga menuntut dukuh mereka Sarju Riyanto untuk mundur dari jabatannya.

Warga menilai, Dukuh Sarju sudah tidak pantas lagi memimpin mereka. Sebab Sarju diduga telah mengganggu keharmonisan rumah tangga warganya. Sarju dituding telah melakukan hubungan terlarang dengan istri dari salah satu warganya.

Ketua RT 05 Padukuhan Kerjo 2, Heru Susilo, membenarkan adanya dugaan perselingkuhan antara dukuh kerjo 2 dan salah seorang warganya. Dikatakannya, kejadian perselingkuhan tersebut diketahui pada tanggal 2 November 2023 malam.

"Kami telah melakukan konfirmasi ke kedua belah pihak, dikatakannya mereka mengakui hal tersebut," ujar dia.

Miris, perbuatan itu sudah berjalan empat tahun dan baru meledak tanggal 2 malam lalu. Otomatis permasalahan tersebut disebutnya menimbulkan keresahan di masyarakat, terlebih Sarju adalah pemimpin.

Menurutnya, seorang kepala padukuhan seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap warganya. Sehingga warga kompak menuntut dukuh kerjo 2 agar mundur dari jabatannya. Dukuh Sarju sudah tidak pantas menjadi panutan.

"Pokoknya kita tuntut agar mundur," tegasnya.

Salah seorang perwakilan warga, Gunadi, mengatakan tuntutan agar dukuh Kerjo 2 mundur atas dasar kesepakatan rembug warga setempat. Dikatakannya, salah satu alasannya ialah karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala padukuhan.

Selain itu, perilaku dukuh yang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga khawatir perempuan lain di dusun mereka juga akan diganggu.