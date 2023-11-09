Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mobil Pameran Tabrak Pengunjung di Mal Semarang, Sales Ditetapkan Jadi Tersangka

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:45 WIB
Mobil Pameran Tabrak Pengunjung di Mal Semarang, <i>Sales</i> Ditetapkan Jadi Tersangka
Sales mobil jadi tersangka kecelakaan di Mal Paragon Semarang. (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang menetapkan Mukti Wibowo (33), sales penjualan mobil Honda yang tergelincir hingga menabrak pengunjung mal saat pameran di Mal Paragon, Kota Semarang, Sabtu (4/11/2023) malam, sebagai tersangka.

Mukti Wibowo sehari-hari tinggal di Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Penyidik menjeratnya dengan Pasal 360 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang AKBP Donny Sardo Lumbantoruan mengemukakan pihaknya telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi insiden itu.

“Selanjutnya kami lakukan gelar perkara dan menetapkan yang bersangkutan (Mukti Wibowo) sebagai tersangka,” ungkap Donny di Mapolrestabes Semarang, Kota Semarang, Kamis (9/11/2023).

Pada kejadian itu, mobil Brio yang sedang dipamerkan tiba-tiba dinaiki tersangka dan tergelincir. Mobil menabrak tiang hingga merusak eskalator. Ada 4 korban juga mengalami luka-luka akibat ditabrak mobil itu.

“Korban luka adalah pengunjung mal,” sambung Donny.

Sementara, tersangka Mukti Wibowo mengaku baru 6 bulan menjadi sales. “Saya mau manasi mobil,” kata tersangka.

Dia mengaku tidak punya keahlian mengemudikan mobil manual. Saat itu, kata dia, hanya tersisa dirinya sementara teman-temannya satu kerjaan yang bertugas di shift itu sudah pulang, termasuk penanggungjawabnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement