Pemilu 2024, Kapolda Jateng: Sel-Sel Tidur Terorisme Diawasi Ketat

SEMARANG – Kepala Polda (Kapolda) Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyebut pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme di Jateng selama rangkaian gelaran Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024 mendatang jadi prioritas utama.

“Tindak pidana terorisme jadi prioritas kita, selain fungsi intelijen, Densus (Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri) kemudian BIN (Badan Intelijen Daerah) dan lain sebagainya, semuanya ikut mengamati sel-sel tidur (terorisme) di wilayah kita,” ungkap Irjen Pol Ahmad Luthfi di sela-sela kegiatan Doa Bersama untuk Negeri dalam Rangka Pemilu Damai 2024 di Lapangan Mapolda Jateng, Kota Semarang, Rabu (8/11/2023) malam.

Hal ini juga sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mewaspadai sel-sel tidur terorisme. Beberapa waktu sebelumnya, Densus 88 menangkap sejumlah pelaku terorisme di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya kelompok itu merencanakan penggagalan pemilu dengan aksi teror.

BACA JUGA: 5 Fakta Densus 88 Kembali Tangkap dan Geledah Rumah 2 Teroris di Sukabumi

“Saya yakin untuk Jateng sudah tahu polanya, dan itu saran intelijen kita sudah laksanakan pengawasan secara ketat,” sambungnya.

Sementara itu, pada kegiatan doa bersama dihadiri sekira 1.200 orang, baik dari TNI, Polri, para Kapolres, Dandim di Jateng, tokoh-tokoh agama di seluruh Kabupaten/Kota, tokoh FKUB, Kesbangpol, Bawaslu, KPU, ormas maupun perwakilan parpol peserta pemilu juga hadir. Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana, Pangdam Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono, Ketua DPRD Jateng Sumanto hingga Ketua MUI Jateng Ahmad Darodji juga tampak hadir.