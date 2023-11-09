Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kabur Ke Cianjur, Pelaku Curanmor di Bangkalan Ditangkap

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |05:27 WIB
Kabur Ke Cianjur, Pelaku Curanmor di Bangkalan Ditangkap
Kabur ke Cianjur, pelaku curanmor di Bangkalan ditangkap. (MPI)
A
A
A

BANGKALAN - Polisi mengejar pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) asal Bangkalan Madura hingga ke Cianjur Jawa Barat. Motor hasil curian dijual di sana.

Menurut Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo Seputro, pelaku pencurian sepeda motor itu berinisial AR, asal Desa Daleman, Kecamatan Galis, Bangkalan.

"Dia ini merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di teras rumah warga di Desa Kelbung, Kecamatan Galis," katanya, dikutip Kamis (9/11/2023).

Menurutnya, tersangka melarikan diri ke Cianjur, setelah salah seorang temannya saat berinisial M (27) warga Desa Tellok, Kecamatan Galis, ditangkap tim Reskrim Polsek Galis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement