Kabur Ke Cianjur, Pelaku Curanmor di Bangkalan Ditangkap

BANGKALAN - Polisi mengejar pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) asal Bangkalan Madura hingga ke Cianjur Jawa Barat. Motor hasil curian dijual di sana.

Menurut Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo Seputro, pelaku pencurian sepeda motor itu berinisial AR, asal Desa Daleman, Kecamatan Galis, Bangkalan.

"Dia ini merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di teras rumah warga di Desa Kelbung, Kecamatan Galis," katanya, dikutip Kamis (9/11/2023).

Menurutnya, tersangka melarikan diri ke Cianjur, setelah salah seorang temannya saat berinisial M (27) warga Desa Tellok, Kecamatan Galis, ditangkap tim Reskrim Polsek Galis.