HOME NEWS INTERNATIONAL

Transplantasi Mata Pertama di Dunia Berhasil Dilakukan ke Veteran AS, Butuh Operasi Selama 21 Jam

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |17:34 WIB
Transplantasi Mata Pertama di Dunia Berhasil Dilakukan ke Veteran AS, Butuh Operasi Selama 21 Jam
Transplantasi mata pertama di dunia berhasil dilakukan ke veteran AS (Foto: BBC)
A
A
A

NEW YORK - Para ahli bedah di New York, Amerika serikat (AS) mengatakan mereka telah melakukan transplantasi mata lengkap pertama di dunia pada seorang pria, meski tidak ada kepastian bahwa penglihatannya akan kembali.

Aaron James, yang selamat dari kecelakaan listrik tegangan tinggi, menjalani operasi selama 21 jam yang menggantikan separuh wajahnya. Para ahli bedah diketahui telah berhasil melakukan transplantasi kornea selama bertahun-tahun.

Karena itu, para ahli menyebut terobosan ini sebagai momen penting dalam upaya memulihkan penglihatan jutaan orang.

Seperti diketahui, James, seorang pekerja saluran utilitas tegangan tinggi dari Arkansas, kehilangan sebagian besar wajahnya ketika secara tidak sengaja menyentuh kabel listrik 7,200 volt pada 2021.

Setelah kecelakaan itu, mata kiri James harus diangkat karena rasa sakit dan telah menjalani banyak operasi, termasuk lengan palsu.

Pada 27 Mei lalu, dia menjalani transplantasi sebagian wajah yang langka selain transplantasi mata yang melibatkan lebih dari 140 profesional kesehatan.

Ahli bedah di NYU Langone Health, yang melakukan operasi rumit tersebut, mengatakan pada Kamis (9/11/2023) bahwa James, 46, telah pulih dengan baik dari transplantasi ganda dan mata yang didonorkan tampak sangat sehat. Mata kanannya masih berfungsi.

Halaman:
1 2 3
      
