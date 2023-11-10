Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kematian Mallaby Jadi Pemicu Pertempuran 10 November di Surabaya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:41 WIB
Kematian Mallaby Jadi Pemicu Pertempuran 10 November di Surabaya
Bangkai mobil Brigjen Mallaby. (Wikipedia)
A
A
A

BRIGJEN Aubertin Walter Sothern Mallaby tewas di Surabaya. Kematian perwira tinggi Inggris itu menjadi pemicu Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.

Pemerintah kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur.

Mengutip buku ‘The British Occupation of Indonesia: 1945-1946” karya Richard McMillan, Mallaby berangkat bersama Kapten Shaw, Smith dan Laughland dengan dikawal sejumlah pemimpin Surabaya, seperti Roeslan Abdulgani, Soedirman, Sungkono, Doel Arnowo dan Kundan, tokoh masyarakat India di Surabaya yang bertindak sebagai penerjemah.

Konvoi itu disambut kerumunan massa ‘arek-arek Suroboyo. Kapten Shaw, diberi mandat oleh Mallaby untuk bicara langsung pada pimpinan tentara Inggris yang terperangkap, Mayor Venugopal, komandan Mahratta ke-5 dan 6 dari Kompi D – pasukan yang terkepung di Gedung Internatio.

Namun belum selesai pembicaraan di dalam gedung, muncul tembakan dari arah dalam ke luar gedung. Sontak, para pemuda yang berkerumun di luar gedung bereaksi membalas tembakan.

Di tengah baku tembak, dua pemuda muncul di balik pintu mobil dan Kapten Laughland melihat keduanya mencoba membuka katup bensin mobil. Laughland mengusir keduanya dengan tembakan karena takut mobil akan dibakar.

Namun kemudian keduanya kembali dan sempat bicara singkat. Satu dari pemuda itu mengeluarkan revolver dan menembak Mallaby. Smith dan Laughland yang juga masih di dalam mobil pun ketakutan. Secara sponton ia melemparkan granat, satu-satunya senjata yang mereka punya, ke arah dua pemuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182661/kemenag-gC7k_large.jpg
Hari Pahlawan, Kemenag Ungkap Pentingnya Arti Empat Guru dalam Hindu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182345/mensos-ZV0z_large.jpg
Pemerintah Serukan Heningkan Cipta Serentak Kenang Jasa Pahlawan pada 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182284/prabowo-5G8D_large.jpg
Prabowo Akan Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181605/sejarawan-RxVv_large.jpg
Mengenal Makna Gelar Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180747/gus_ipul-yHUh_large.jpg
Jelang 10 November, Gus Ipul: Pahlawan Patut Dibanggakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/337/3084813/pemerintah-zXVU_large.jpg
Hari Pahlawan, Silmy Karim: Soliditas Kami Bentuk Pengabdian Nyata bagi Indonesia Emas!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement