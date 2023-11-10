Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hotel Yamato, Perobekan Bendera Belanda hingga Menewaskan Ribuan Orang

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:01 WIB
Peristiwa Hotel Yamato, Perobekan Bendera Belanda hingga Menewaskan Ribuan Orang
foto: dok Antara
PERISTIWA yang terjadi di Hotel Yamato menjadi salah satu pemicu Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sebelum pertempuran pecah, rakyat Surabaya telah berkonflik dengan sekutu, yaitu pasukan Inggris dan Belanda, yang saat itu menjadikan Hotel Yamato sebagai markas.

Sebelum diubah menjadi Yamato, hotel tersebut bernama Hotel Oranje yang dibangun di masa pemerintahan Hindia Belanda. Sejak Jepang menduduki Indonesia dan mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda, Jepang mengubah nama hotel tersebut menjadi Hotel Yamato.

Hotel Yamato menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah di Surabaya. Di hotel tersebut, terjadi insiden perobekan bendera merah-putih-biru yang dinaikkan Belanda.

Menanggapi berkibarnya bendera milik Belanda di atas Hotel Yamato, para pejuang Surabaya beramai-ramai mendatangi Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Residen Surabaya Soedirman saat itu juga ikut mendatangi Hotel Yamato guna bernegosiasi dengan pihak Belanda agar konflik tidak terjadi lebih luas.

Bersama dua pemuda Surabaya bernama Sidik dan Hariyono, Residen Soedirman meminta Belanda menurunkan bendera tersebut. Namun, hal ini ditanggapi ketus oleh pimpinan tentara sekutu, W.V.Ch Ploegman.

Sikap pihak Belanda menunjukan bahwa mereka tidak mengakui dan tidak menganggap kemerdekaan Indonesia. Ploegman pun meninggalkan ruangan, sementara Residen Soedirman, Sidik, dan Hariyono berdiam di lobi hotel. Tidak lama setelahnya, Ploegman membawa pistol dan membidik ke arah Residen Soedirman sekaligus mengancamnya.

Kondisi menjadi sengit, Sidik mengambil jalan untuk melawan Ploegman dan berusaha merebut pistolnya. Kemudian Sidik berhasil mencekik leher Ploegman hingga tewas akibat kehabisan napas.

