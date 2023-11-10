Gempa 6 Kali Guncang Kawasan Maluku hingga Dini Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa sebanyak 6 kali terjadi di kawasan Maluku sejak Kamis 9 November 2023, malam, hingga Jumat (10/11/2023) dini hari.

Gempa pertama terjadi dengan kekuatan magnitudo 3,7 pada Pukul 22.18 WIB di Barat Laut Maluku Tenggara Barat. Gempa ini memiliki kedalaman 10 kilometer. Titik koordinat gempa terjadi pada 6,32 Lintang Selatan dan 129,60 Bujur Timur.

Gempa kedua terjadi dengan kekuatan magnitudo 4,7 pada Pukul 22.36 WIB di Barat Laut Maluku Tenggara Barat. Gempa ini memiliki kedalaman 10 kilometer. Titik koordinat gempa terjadi pada 6,18 Lintang Selatan dan 129,58 Bujur Timur.

Gempa ketiga terjadi dengan kekuatan magnitudo 2,81 pada Pukul 01.03 WIB di Seram Bagian Timur Maluku. Gempa ini memiliki kedalaman 10 kilometer. Titik koordinat gempa terjadi pada 2,81 Lintang Selatan dan 129,98 Bujur Timur.

Gempa keempat terjadi dengan kekuatan magnitudo 2,6 pada Pukul 01.07 WIB di Halmahera Utara Maluku Utara. Gempa ini memiliki kedalaman 10 kilometer. Titik koordinat gempa terjadi pada 1,10 Lintang Utara dan 127,95 Bujur Timur.

Gempa kelima terjadi dengan kekuatan magnitudo 2,91 pada Pukul 01.30 WIB di Seram Bagian Barat Maluku. Gempa ini memiliki kedalaman 10 kilometer. Titik koordinat gempa terjadi pada 2,91 Lintang Selatan dan 128,20 Bujur Timur.