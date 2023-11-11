Dukung Green Tourism, PLN Siap Hadirkan Solusi Energi Bersih di Taman Wisata Candi

Jakarta- PT PLN (Persero) mendukung pengembangan destinasi wisata berkelanjutan (green tourism) melalui penyediaan solusi energi bersih bagi PT Taman Wisata Candi (TWC). Upaya akselerasi pariwisata hijau ini terwujud melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak di Jakarta pada Rabu (8/11/2023).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang diwakili oleh Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan green tourism dengan menghadirkan listrik ramah lingkungan. Apalagi, destinasi yang dikelola oleh TWC merupakan aset kebudayaan nasional yang mesti dijaga kelestariannya, yakni Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, dan Taman Mini Indonesia Indah.

BACA JUGA:

"Jadi sekarang penggunaan energi hijau ini menjadi suatu kebutuhan atau kewajiban yang harus kita mulai dari sekarang. Terkait dengan green tourism, kami support penuh, karena energi masa depan itu adalah energi listrik,” ujarnya.

Tidak hanya itu, para pihak akan mendorong pengurangan emisi transportasi ke dalam wilayah TWC melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan perangkatnya. Direktur Pemasaran, Pelayanan dan Pengembangan Usaha PT TWC Hetty Herawati mengatakan, penandatangan ini sebagai upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan melalui penggunaan energi ramah lingkungan di destinasi wisata yang dikelola TWC.