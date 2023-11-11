Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kerahkan Drone Laut, Ukraina Klaim Serang 2 Kapal Pendarat Rusia di Krimea

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |19:03 WIB
Kerahkan Drone Laut, Ukraina Klaim Serang 2 Kapal Pendarat Rusia di Krimea
Ukraina klaim serang 2 kapal pendarat Rusia di Krimea (Foto: Reuters)
UKRAINA - Ukraina mengklaim pihaknya menyerang dua kapal pendarat Rusia di Krimea yang diduduki dengan drone laut dalam operasi semalam, yang terbaru dari serangkaian serangan yang meningkat di semenanjung yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada 2014.

“Dua kapal serbu Rusia telah diserang oleh drone laut Ukraina di dekat Chernomorske, Krimea,” kata Andriy Yusov, perwakilan Intelijen Pertahanan Ukraina (GUR), kepada CNN.

GUR mengeluarkan video yang menunjukkan apa yang diklaimnya sebagai momen serangan tersebut. CNN tidak dapat memverifikasi video, tanggal atau lokasi secara independen.

Video tersebut tampak menunjukkan dua drone laut mendekati sasaran yang tampak seperti kapal pendarat di dermaga. Drone kedua tampaknya memfilmkan drone pertama saat menabrak pesawat pendarat. Saat drone kedua mendekati targetnya, video menunjukkan sesuatu yang tampak seperti alat berat di dalamnya.

“Perahu-perahu itu diawaki dan diisi dengan kendaraan lapis baja,” klaim GUR dalam postingan di Telegram.

Rusia belum secara resmi mengomentari insiden tersebut.

Kyiv telah meningkatkan serangan terhadap Krimea yang diduduki dalam beberapa bulan terakhir, dalam upaya untuk melemahkan pasukan Rusia. Pada September lalu, militer Ukraina melancarkan serangan sengit terhadap pangkalan angkatan laut Rusia di Sevastopol, yang merupakan serangan paling merusak di pelabuhan tersebut sejak Kremlin melancarkan invasi skala penuh pada Februari 2022.

Blogger militer Rusia Rybar mengatakan bahwa dalam serangan terakhir, serangan terkoordinasi dari udara mengalihkan perhatian, sehingga memungkinkan drone laut Ukraina untuk menyerang.

