Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Prancis: Jika Rusia Dibiarkan Menang di Perang Ukraina, Kekaisaran Baru di Eropa Akan Muncul dan Ancam Seluruh Benua

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:34 WIB
Presiden Prancis: Jika Rusia Dibiarkan Menang di Perang Ukraina, Kekaisaran Baru di Eropa Akan Muncul dan Ancam Seluruh Benua
Presiden Prancis mengatakan jika Rusia dibiarkan menang maka akan muncul kekaisaran baru di Eropa (Foto: Reuters)
A
A
A

PRANCISPresiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan jika Rusia dibiarkan memenangkan perang melawan Ukraina, maka akan hadir kekuatan kekaisaran baru di Eropa, yang dapat mengancam negara-negara bekas Soviet lainnya seperti Georgia dan Kazakhstan, serta seluruh benua.

“Karena, yang pasti, imperialisme dan kolonialismelah yang dilakukan Rusia [di Ukraina],” katanya.

Hal ini diungkapkan Macron dalam sebuah wawancara eksklusif di Istana Élysée kepada BBC. Melalui wawancara itu, macron membahas banyak hal. Seperti perang Israel-Hamas di Gaza, perang Rusia-Ukraina, masalah perubahan iklim, dan antisemitisme.

Presiden Perancis mengatakan bahwa adalah “kewajiban” negaranya dan semua negara untuk mendukung Ukraina dalam pertahanannya. Namun dia juga mengatakan bulan depan akan menjadi bulan yang penting, karena mereka sedang berjuang untuk merebut kembali wilayah yang hilang melalui operasi serangan balasan.

Dia mengatakan ini "belum" waktunya bagi Ukraina untuk berunding, dan menekankan bahwa keputusan untuk bernegosiasi adalah keputusan Kyiv sendiri. Namun dia menambahkan mungkin ada saatnya untuk “melakukan negosiasi yang adil dan baik, dan kembali ke meja perundingan dan mencari solusi dengan Rusia”.

Macron juga membahas ekstremisme online – topik utama di Forum Perdamaian Paris. Dia menyoroti perusahaan induk Facebook, Meta dan Google, dengan mengatakan bahwa kedua perusahaan tersebut “tidak memenuhi” janji yang mereka buat untuk memoderasi ujaran kebencian di platform mereka.

Dia mengatakan banyak platform online kekurangan moderator untuk konten berbahasa Prancis, dan menyebutnya sebagai hal yang "memalukan", dan berjanji untuk "mendorong mereka" mengenai masalah ini - meskipun dia mengatakan TikTok telah meningkatkan jumlah moderator untuk konten berbahasa Prancisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973/peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138/volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement