Presiden Prancis: Jika Rusia Dibiarkan Menang di Perang Ukraina, Kekaisaran Baru di Eropa Akan Muncul dan Ancam Seluruh Benua

Presiden Prancis mengatakan jika Rusia dibiarkan menang maka akan muncul kekaisaran baru di Eropa (Foto: Reuters)

PRANCIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan jika Rusia dibiarkan memenangkan perang melawan Ukraina, maka akan hadir kekuatan kekaisaran baru di Eropa, yang dapat mengancam negara-negara bekas Soviet lainnya seperti Georgia dan Kazakhstan, serta seluruh benua.

“Karena, yang pasti, imperialisme dan kolonialismelah yang dilakukan Rusia [di Ukraina],” katanya.

Hal ini diungkapkan Macron dalam sebuah wawancara eksklusif di Istana Élysée kepada BBC. Melalui wawancara itu, macron membahas banyak hal. Seperti perang Israel-Hamas di Gaza, perang Rusia-Ukraina, masalah perubahan iklim, dan antisemitisme.

Presiden Perancis mengatakan bahwa adalah “kewajiban” negaranya dan semua negara untuk mendukung Ukraina dalam pertahanannya. Namun dia juga mengatakan bulan depan akan menjadi bulan yang penting, karena mereka sedang berjuang untuk merebut kembali wilayah yang hilang melalui operasi serangan balasan.

Dia mengatakan ini "belum" waktunya bagi Ukraina untuk berunding, dan menekankan bahwa keputusan untuk bernegosiasi adalah keputusan Kyiv sendiri. Namun dia menambahkan mungkin ada saatnya untuk “melakukan negosiasi yang adil dan baik, dan kembali ke meja perundingan dan mencari solusi dengan Rusia”.

Macron juga membahas ekstremisme online – topik utama di Forum Perdamaian Paris. Dia menyoroti perusahaan induk Facebook, Meta dan Google, dengan mengatakan bahwa kedua perusahaan tersebut “tidak memenuhi” janji yang mereka buat untuk memoderasi ujaran kebencian di platform mereka.

Dia mengatakan banyak platform online kekurangan moderator untuk konten berbahasa Prancis, dan menyebutnya sebagai hal yang "memalukan", dan berjanji untuk "mendorong mereka" mengenai masalah ini - meskipun dia mengatakan TikTok telah meningkatkan jumlah moderator untuk konten berbahasa Prancisnya.