Mengaku Orang Kaya, Pria di Jambi Tipu Sejumlah Janda

JAMBI - Sejumlah emak-emak di Jambi mengaku tertipu jutaan rupiah oleh seorang pria yang tidak jelas identitasnya. Pasalnya dalam melakukan aksinya, pria tersebut mengaku sebagai orang kaya dan businessman serta bekerja di tambang batu bara.

Akibatnya, harta harta benda milik korban yang jumlahnya hingga jutaan rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Ironisnya, emak-emak yang berhasil ditipu daya oleh pelaku rata-rata adalah seorang janda.

Anak salah seorang korban bernama EEL (50), yakni BL warga Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi mengatakan, pelaku saat berkenalan dengan ibunya mengaku bernama Zulkifli. Namun, jelasnya, pria tersebut tidak pernah memberikan alamat tempat tinggalnya meski sering didesak.

"Saat pertama kali sang pelaku memperkenalkan dirinya kepada ibunya, dia mengaku sebagai orang kaya dan businessman," ujarnya, Sabtu (11/11/2023).

Tidak hanya itu, jelasnya, pelaku juga pernah meminjam motor korban untuk pergi ke ATM. Saat itu, pelaku mengembalikan motor ke korban. Pertemuan tersebut terus berlangsung hingga beberapa kali. Ketika pelaku meminjam motor korban tidak sedikitpun rasa curiga. Namun, setelah ditunggu beberapa jam motor korban tidak kunjung dikembalikan pelaku.

"Alasannya ada urusan bisnis, tapi sampai saat ini pelaku tak kunjung mengembalikan motor milik ibu aku," tegas BL.

Dia menambahkan, kejadian itu sekitar minggu lalu. Tidak terima dengan kejadian itu, ibu korban menceritakan kejadian tersebut kepada anaknya. Kemudian, tidak membuang waktu anaknya tersebut membuat laporan ke Polresta Jambi.