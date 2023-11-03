Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Napi Penipuan Apartemen Sipoa Tewas di Penjara dalam Posisi Duduk

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |13:30 WIB
Napi Penipuan Apartemen Sipoa Tewas di Penjara dalam Posisi Duduk
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya membenarkan tentang kabar meninggalnya Budi Santoso (BS), narapidana yang terjerat kasus penipuan apartemen Sipoa.

Namun, pihak lapas yang berlokasi di Porong, Sidoarjo itu tidak bisa memastikan penyebab kematian BS karena keluarga menolak dilakukan autopsi.

“Penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak ada proses autopsi, yang bisa kami sampaikan hanya kronologi dan tanda-tanda sebelum kematian saja,” ujar Kalapas I Surabaya, Jayanta melalui siaran pers tertulisnya, Jumat (3/11/2023).

Jayanta menceritakan kronologi kematian BS. Menurutnya, pada Kamis 2 November 2023 siang, sekitar pukul 14.30 WIB, perawat lapas mendapat laporan dari petugas blok E, tempat BS ditahan.

“Menurut petugas blok, BS dalam posisi duduk di lantai dan tidak sadar diri serta mengeluarkan suara seperti orang mendengkur,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, petugas lapas dan rekan-rekan sekamar BS lalu membawa BS ke klinik lapas. Lima menit kemudian BS tiba di klinik lapas.

Petugas medis melakukan pemeriksaan dengan kondisi BS sudah lemas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement