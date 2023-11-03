Napi Penipuan Apartemen Sipoa Tewas di Penjara dalam Posisi Duduk

SURABAYA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya membenarkan tentang kabar meninggalnya Budi Santoso (BS), narapidana yang terjerat kasus penipuan apartemen Sipoa.

Namun, pihak lapas yang berlokasi di Porong, Sidoarjo itu tidak bisa memastikan penyebab kematian BS karena keluarga menolak dilakukan autopsi.

“Penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak ada proses autopsi, yang bisa kami sampaikan hanya kronologi dan tanda-tanda sebelum kematian saja,” ujar Kalapas I Surabaya, Jayanta melalui siaran pers tertulisnya, Jumat (3/11/2023).

Jayanta menceritakan kronologi kematian BS. Menurutnya, pada Kamis 2 November 2023 siang, sekitar pukul 14.30 WIB, perawat lapas mendapat laporan dari petugas blok E, tempat BS ditahan.

“Menurut petugas blok, BS dalam posisi duduk di lantai dan tidak sadar diri serta mengeluarkan suara seperti orang mendengkur,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, petugas lapas dan rekan-rekan sekamar BS lalu membawa BS ke klinik lapas. Lima menit kemudian BS tiba di klinik lapas.

Petugas medis melakukan pemeriksaan dengan kondisi BS sudah lemas.