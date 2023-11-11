Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Baku Tembak dengan KKB Teroris, Pasukan Elite Raider TNI AD Sita Sejumlah Peralatan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:23 WIB
Baku Tembak dengan KKB Teroris, Pasukan Elite Raider TNI AD Sita Sejumlah Peralatan
Pasukan Elite Raider Sita Peralatan KKB/ist
A
A
A

PAPUA TENGAH - Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Teroris, di Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan, sejumlah peralatan milik KKB Papua berhasil diamankan setelah terjadi kontak tembak.

"Awalnya ada laporan dari laporan yang diterima terungkap adanya informasi masyarakat yang melaporkan bila ada sekelompok orang yang berada di salah satu honai atau rumah khas masyarakat pegunungan di kawasan Tanah Merah, Distrik Gome," kata Gusti dalam keterangannya, Sabtu, (11/11/2023).

Kronologi baku tembak dengan KKB Teroris berawal saat pihaknya mendapat laporan masyarakat yang diterima Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Afri Swandi Ritonga.

Saat itu, pihaknya mendapatkan informasi bila disalah satu honai yang ada di wilayah Tanah Merah terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal dengan gelagat yang mencurigakan akan melakukan gangguan keamanan.

“Untuk mengamankan wilayah itu kemudian diperintahkan Danpos Gome Lettu Inf Reza Pahlawan bersama tiga tim untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan di wilayah Tanah Merah,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
