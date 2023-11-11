Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Kreativitas untuk Milenial di Pontianak

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |18:28 WIB
Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Kreativitas untuk Milenial di Pontianak
Relawan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

PONTIANAK - Sukarelawan Srikandi Ganjar kembali mengadakan pelatihan bermanfaat bagi perempuan muda di berbagai wilayah. Teranyar, pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu mengadakan pelatihan di Kelurahan Sungai Selamat, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/11/2023).

Dalam kegiatan yang diikuti ratusan perempuan milenial di Pontianak itu, Srikandi Ganjar mengadakan pelatihan pembuatan cincin manik.

Korwil Srikandi Ganjar Kalbar, Putri Adelia mengatakan, bahwa fashion merupakan salah satu hal penting bagi perempuan dan tidak dapat dilepaskan dari penampilan hingga gaya keseharian.

"Benda-benda seperti baju dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekadar penutup tubuh dan hiasan, hal itu juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi," ujar Putri dalam keterangannya.

Oleh karena itu, Srikandi Ganjar Kalbar mengadakan kegiatan dengan tema Belanjar Membuat Cincin Manik Bersama Ringshoky.

"Kegiatan ini merupakan kelas kreasi yang diadakan oleh Srikandi Ganjar Kalbar dan berkolaborasi bersama Ringshoky," ujar Putri.

Dia menyebut kegiatan ity ditujukan kepada perempuan-perempuan milenial yang ada di Kota Pontianak. Pada kegiatan itu, masing-masing peserta mendapat alat dan bahan untuk membuat aksesoris cincin.

