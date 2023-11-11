Advertisement
HOME NEWS JATENG

Di Hadapan Kapolri dan Panglima, Personel TNI-Polri di Jateng Solid Gaungkan Netralitas Pemilu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |20:26 WIB
Di Hadapan Kapolri dan Panglima, Personel TNI-Polri di Jateng Solid Gaungkan Netralitas Pemilu
Di hadapan Kapolri dan Panglima, personel TNI-Polri di Jateng solid gaungkan netralitas Pemilu 2024. (Ist)
PEKALONGAN – Jajaran TNI-Polri di Jawa Tengah (Jateng) solid menggaungkan sikap netral dan memastikan kesiapannya untuk mengamankan seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

Suara satu komando antara prajurit TNI-Polri tersebut diserukan di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, di Stadion Hoegeng, Kota Pekalongan, Jateng, Sabtu (11/11/2023).

Awalnya, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi yang memimpin apel pasukan menanyakan kepada jajaran TNI-Polri soal kesiapan dan netralitas dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Coba seluruh Kapolres berdiri dan komandan Kodim berdiri atas perintah Pak Panglima Kodam. Pertanyaan saya terkait kesiapan pemilu di wilayah kita apakah saudara-saudara siap dalam rangka mengamankan Pemilu 2024 secara netral," tanya Ahmad Luthfi.

