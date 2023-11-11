Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dinilai Merakyat, Pedagang Pasar Bojonegoro Deklarasi Dukungan ke Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |19:07 WIB
Dinilai Merakyat, Pedagang Pasar Bojonegoro Deklarasi Dukungan ke Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Pedagang Pasar Dukung Ganjar-Mahfud/ist
A
A
A

 

BOJONEGORO - Pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD terus mendapatkan berbagai dukungan, kali ini dari para pedagang pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Mereka melakukan deklarasi di kawasan Pasar Dander dengan disaksikan langsung oleh para pengunjung pasar dan Koordinator Wilayah Kiai Muda Jawa Timur Dukung Ganjar, Gus Ali Baidlowi, Sabtu (11/11/2023).

“Kegiatan hari ini mengadakan sosialisasi tentang Pak Ganjar Pranowo terhadap pedagang pasar keliling di pasar tradisional Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan sekaligus deklarasi untuk dukungan kepada beliau, Bapak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjadi Presiden di 2024,” ujar Gus Ali.

Sebelumnya, para pedagang memang terlebih dahulu mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh para sukarelawan Kiai Muda Ganjar Jawa Timur.

Tak sekadar mengenalkan Ganjar-Mahfud sebagai sosok pemimpin yang terbukti memperhatikan dan menyejahterakan rakyat kecil, para sukarelawan Kiai Muda juga menyerap masukan dan aspirasi para pedagang di pasar tersebut.

“Masyarakat menginginkan agar ekonomi kemasyarakatan terutama di pasar-pasar, perlu ditingkatkan, perlu dibenahi lagi. Ataupun, kalau nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih di 2024 lebih menggiatkan program di pasar,” kata Gus Ali.

Pasar tradisional kata dia, memiliki potensi ekonomi yang besar di Indonesia khususnya untuk Kabupaten Bojonegoro lantaran masih menjadi pusat jual-beli berbagai komoditas khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, Gus Ali melihat pasar tradisional juga menjadi tempat mata pencaharian masyarakat kelas menengah ke bawah di perkampungan yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar.

“Karena, ekonomi di masyarakat salah satunya, ketika di kampung, di masyarakat, di desa-desa itu lapangan pekerjaan (terbatas) mungkin mereka sulit untuk menjadi karyawan dan sebagainya. Untuk mendongkrak ekonomi mereka adalah pasar. Apalagi pasar tradisional, pasar malam,” pungkasnya.

Mereka optimistis pasangan Ganjar-Mahfud akan memperhatikan dan membantu mereka setelah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024.

