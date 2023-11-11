Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Begini Cara Relawan Ganjar Salurkan Hobi Warga Bulukumba Sulsel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |15:54 WIB
Begini Cara Relawan Ganjar Salurkan Hobi Warga Bulukumba Sulsel
Relawan Ganjar di Bulukumba (foto: dok ist)
A
A
A

SULSEL - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar lomba layang-layang yang berlokasi di Lotong-Lotong, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bakari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kegiatan bertema 'Menuju Tak Terbatas dan Melampauinya' itu diadakan untuk melatih ketangkasan para warga dalam bermain layangan. Selain itu, kegiatan tersebut diadakan untuk menyalurkan hobi mereka dalam bermain layang-layang.

“Kami mengadakan lomba layang-layang ini untuk mengapresiasi para warga,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) OMG Sulsel Muh Rais Aulia Razak dalam siaran persnya, Sabtu (11/11/2023).

Dia menambahkan kegiatan tersebut mendapatkan antusias sekali dari masyarakat sekitar. Hal itu dilihat dari catatan peserta yang mencapai ratusan peserta mengikuti kegiatan ini.

"Kegiatan ini diikuti oleh 170 peserta mulai dari pemuda, bapak-bapak dari warga sekitar," kata dia.

Menurut dia, kegiatan ini memperlihatkan kemeriahan dan berharap bisa merawat tali silaturahmi. Tidak hanya itu, dalam perlombaa itu loyalis Ganjar Pranowo itu menyiapkan sejumlah hadiah berupa perabotan rumah tangga kepada para peserta yang memiliki layanangan unik.

"Alhamdulillah kegiatan kami berjalan lancar. Terima kasih atas teman-teman OMG Bulukumba serta warga yang datang meriahkan," Kata Rais.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement