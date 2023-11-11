Begini Cara Relawan Ganjar Salurkan Hobi Warga Bulukumba Sulsel

SULSEL - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar lomba layang-layang yang berlokasi di Lotong-Lotong, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bakari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kegiatan bertema 'Menuju Tak Terbatas dan Melampauinya' itu diadakan untuk melatih ketangkasan para warga dalam bermain layangan. Selain itu, kegiatan tersebut diadakan untuk menyalurkan hobi mereka dalam bermain layang-layang.

“Kami mengadakan lomba layang-layang ini untuk mengapresiasi para warga,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) OMG Sulsel Muh Rais Aulia Razak dalam siaran persnya, Sabtu (11/11/2023).

Dia menambahkan kegiatan tersebut mendapatkan antusias sekali dari masyarakat sekitar. Hal itu dilihat dari catatan peserta yang mencapai ratusan peserta mengikuti kegiatan ini.

"Kegiatan ini diikuti oleh 170 peserta mulai dari pemuda, bapak-bapak dari warga sekitar," kata dia.

Menurut dia, kegiatan ini memperlihatkan kemeriahan dan berharap bisa merawat tali silaturahmi. Tidak hanya itu, dalam perlombaa itu loyalis Ganjar Pranowo itu menyiapkan sejumlah hadiah berupa perabotan rumah tangga kepada para peserta yang memiliki layanangan unik.

"Alhamdulillah kegiatan kami berjalan lancar. Terima kasih atas teman-teman OMG Bulukumba serta warga yang datang meriahkan," Kata Rais.