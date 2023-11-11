Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Bersama Warga Pangalengan Kerja Bakti Bangun Gedung Organisasi Keagamaan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:54 WIB
Relawan Ganjar Bersama Warga Pangalengan Kerja Bakti Bangun Gedung Organisasi Keagamaan
Relawan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Jawa Barat menggelar kerja bakti sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunan gedung organisasi keagamaan yang berada di Kampung Cibeureum Empe RT 004/RW 020, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Koordinator Wilayah SDG Jabar, Ach Hakiki mengatakan, kerja bakti ini untuk membangun kerja sama dengan para warga yang ada di Kampung Cibeureum, Desa Pangalengan.

“Santri Dukung Ganjar wilayah Jawa Barat sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti untuk pembangunan salah satu gedung keagamaan masyarakat yang terletak di Pangalengan,” kata Hakiki dalam keterangannya, Sabtu (11/11/2023).

Selain bakal digunakan untuk organisasi keagamaan, nantinya gedung tersebut juga akan menjadi tempat pendidikan agama bagi warga-warga sekitar.

Menurut Hakiki, SDG Jawa Barat mempunyai keinginan untuk menopang kegiatan keagamaan di wilayah Pangalengan. Karena itulah, pihaknya ikut serta di dalam pembangunan gedung tersebut.

“Jadi untuk menopang kemajuan dari Pangalengan kami mulai untuk membangun dan ikut serta bersama masyarakat dari wilayah keagamaan terlebih dahulu. Karena memang fokus SDG di wilayah keagamaan, maka kami fokus di wilayah keagaaman,” jelas Hakiki.

Hakiki juga berharap, dengan turut sertanya SDG Jawa Barat dalam pembangunan gedung organisasi keagamaan ini bisa memberikan dampak positif terutama untuk kemajuan di wilayah Pangalengan.

“Sehingga itu nanti bisa menjadi sebuah kemajuan di suatu kecamatan atau daerah,” papar Hakiki.

