HOME NEWS YOGYA

Dituduh Lecehkan Adik Kelas, Anggota BEM UNY M Fahrezy Lapor ke Polda DIY

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |16:30 WIB
Dituduh Lecehkan Adik Kelas, Anggota BEM UNY M Fahrezy Lapor ke Polda DIY
Fahrezy lapor Polda DIY usai dituduh lecehkan Maba (Foto: dok istimewa/Okezone)
YOGYAKARTA - Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA UNY M Fahrezy akhirnya angkat bicara usai dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa baru. Bahkan, ia mengaku telah melaporkan kasus ini ke Polda DIY.

Seperti diketahui, nama M Fahrezy sedang menjadi perbincangan di dunia maya setelah adanya unggahan di media sosial X yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual. Kasus ini viral lewat unggahan akun X @UNYmfs.

Menanggapi tuduhan tersebut, M Fahrezy melalui media sosial Instagram pribadinya didampingi kuasa hukumnya telah memberikan klarifikasi. Dirinya secara tegas membantah adanya tuduhan tersebut.

"Assalamualaikum warahmatullahi Wabrakatuh. Perkenalkan saya M. Fahrezy yang DIFITNAH melakukan tindakan kekerasan seksual izin mengklarifikasi bahwa saya TIDAK melakukan tindakan kekerasan seksual seperti yang dituduhkan," tulisnya dikutip, Minggu (12/11/2023).

Sejak kasus ini viral, Fahrezy mengaku mendapatkan sejumlah ancaman dari sejumlah pihak tidak bertanggungjawab sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Atas alasan itu, dia akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Saya juga telah melaporkan ke Polda DIY untuk menindaklanjuti semua pihak yang telah menuduh, menyebarkan dan melakukan pengancaman kepada saya dan keluarga saya. Saya harap semua pihak tidak memperkeruh keadaan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
