HOME NEWS JABAR

Diduga Depresi, Lansia di Garut Gantung Diri

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |17:30 WIB
Diduga Depresi, Lansia di Garut Gantung Diri
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

GARUT - Diduga depresi, seorang pria berinisial W (65) di Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri. Peristiwa bunuh diri tersebut sontak menggegerkan warga di Kampung Tegal Pasir, Desa Selaawi, Kecamatan Talegong, Minggu (12/11/2023).

Kapolsek Talegong Ipda Andri mengatakan, W pertama kali ditemukan oleh dua orang warga yang akan menyadap aren sekira pukul 05.30 WIB. Sebelum menyadap aren, kedua warga yang masing-masing bernama Komara dan Rasmini itu melintasi gubuk tempat W mengakhiri hidup.

Gubuk tersebut merupakan milik Komara, yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau perkakas.

"Keduanya curiga karena saung atau gubuk milik salah satu diantara mereka dalam keadaan terbuka. Ketika dicek masuk ke dalam, mereka mendapati W sudah dalam kondisi tergantung menggunakan tambang," kata Ipda Andri.

Temuan jenazah lansia tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak terkait. Aparat Polsek Talegong melakukan olah TKP, sementara petugas medis memeriksa kondisi jenazah.

"Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan luar tim Medis Puskesmas Talegong, tidak ditemukan adanya bekas luka akibat kekerasan. Mayat mengeluarkan cairan urine disertai darah dari penis dan lidah menjulur keluar serta tergigit," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
