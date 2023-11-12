Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ganjar: Danau Toba Cantik Sekali, Bisa Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata Dunia

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |16:36 WIB
Ganjar: Danau Toba Cantik Sekali, Bisa Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata Dunia
A
A
A

TAPANULI UTARA - Calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ganjar mengapresiasi kecantikan Danau Toba dan melihat potensi besar untuk mengembangkannya menjadi destinasi wisata unggulan.

"Danau Toba dan area ini sangat cantik sekali, saya kira bisa dikembangkan untuk menjadi tempat destinasi wisata kelas dunia," kata Ganjar dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di Pelabuhan Muara di Hutana Godang, Muara, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Minggu (12/11/2023).

Dalam upayanya menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan, Ganjar berencana untuk melibatkan masyarakat setempat dalam memahami dan mengelola potensi pariwisata.

Menurut Ganjar, masyarakat harus terlibat dari desain produk hingga infrastruktur pariwisata, serta tetap menjaga keberlanjutan ekosistem dan warisan budaya.

Selain itu, mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini turut meninjau produk-produk UMKM lokal yang menonjolkan kreativitas generasi muda dan keahlian yang dimiliki seniman berpengalaman, seperti melihat pembuatan kain yang dilakukan oleh Ibu-ibu secara manual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Danau Toba Ganjar Pranowo
