Permudah Akses saat Piala Dunia U-17, Kementerian PUPR Rampungkan JPO di Stadion JIS

Kementerian PUPR rampungkan pembangunan JPO untuk permudah akses ke Stadion JIS. (Foto: dok Kementerian PUPR)

JAKARTA - Untuk mendukung gelaran Piala Dunia U-17 di Indonesia yang salah satunya dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) JIS.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, JPO tersebut dibangun di Jalan Ketel, Ancol, Pademangan, dekat gerbang Karnaval Taman Impian Jaya Ancol, hingga menembus langsung sisi Plaza Utara JIS.

"Sebagai bagian dari kelengkapan prasarana dan sarana stadion JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U-17, JPO dibangun khusus untuk menghubungkan stadion JIS ke Kawasan Ancol sehingga akses penonton/pengunjung menuju stadion, menjadi lebih mudah dan nyaman," kata Endra, yang juga merupakan Juru Bicara Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan JPO untuk akses ke Stadion JIS. (Foto: dok Kementerian PUPR)





Lebih lanjut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta - Jawa Barat, Brawijaya menambahkan bahwa JPO tersebut dibangun dengan trase sepanjang 453 m dan lebar jalur pedestrian 6 m.

Konstruksi JPO akses stadion JIS dirancang menggunakan struktur atas dengan konstruksi baja, pelat lantai pracetak serta pondasi dengan kombinasi tiang pancang beton dan baja.